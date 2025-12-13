بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین

رویا مرجانیان گفت: زنان در طول سال‌های زندگی ناخواسته مقدار قابل توجهی رژلب را می‌بلعند و این موضوع می‌تواند جذب ترکیبات شیمیایی و فلزات سنگین موجود در فرآورده‌های تقلبی را تشدید کند. او افزود: استفاده نادرست از لوازم آرایشی و کاهش سن مصرف، زمینه را برای افزایش تماس بدن با آلاینده‌ها فراهم می‌کند.

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی توضیح داد: فرآورده‌های غیراستاندارد و قاچاق معمولا حاوی مقادیر بالای فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و جیوه هستند. این آلاینده‌ها که در برخی پیگمنت‌های رنگی نامرغوب وجود دارند، می‌توانند در بافت‌های نرم بدن تجمع پیدا کنند.

او گفت: انباشته شدن این آلاینده‌ها در طول زمان ممکن است به بروز عوارض جدی و ماندگار منجر شود و بر ضرورت خرید محصولات دارای مجوز سازمان غذا و دارو تأکید کرد.

مرجانیان افزود: سلامت مصرف‌کنندگان وابسته به رعایت استانداردهای تولید و کنترل‌های نظارتی است و سازمان غذا و دارو در این حوزه اقدامات مستمر انجام می‌دهد.

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی گفت: نظارت بر زنجیره تأمین لوازم آرایشی با هدف جلوگیری از عرضه محصولات قاچاق ادامه دارد.

