افتتاح مدرسه جدید ایرانیان دوحه با حضور وزیر آموزش و پرورش

با حضور وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مدرسه جدید ایرانیان دوحه افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با حضور وزرای آموزش و پرورش ایران و قطر و عمران عباسی کالی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و علی صالح آبادی - سفیر ایران در قطر- مدرسه جدید ایرانیان در دوحه افتتاح شد.

این مدرسه یکی از بزرگترین و مجهزترین مدارس ایرانیان خارج از کشور به شمار می‌رود و نمادی از توسعه آموزش ایرانیان در خارج از کشور است.

در جریان سفر وزیر آموزش و پرورش به قطر، علیرضا کاظمی با لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر - وزیر آموزش و پرورش و تحصیلات عالی قطر - دیدار و درباره تقویت همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربیات میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

همچنین نمایندگی خبرگزاری پانا در قطر با حضور وزیر آموزش و پرورش، عمران عباسی کالی، قاسم احمدی لاشکی، محمد سلیمی و سید مجتبی هاشمی افتتاح شد. این دفتر اولین نمایندگی خارجی پانا پس از ۲۳ سال فعالیت خبرگزاری است و با هدف استفاده از ظرفیت خبرنگاران دانش‌آموز در پوشش اخبار مدارس خارج از کشور و تقویت دیپلماسی رسانه‌ای دولت چهاردهم راه‌اندازی شد.

آموزش مهارت‌های رسانه‌ای، تولید محتوای خبری دانش‌آموزی و همکاری با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در پوشش برنامه‌های فرهنگی از اهداف این دفتر است. قرار است دفاتر خارجی دیگر پانا در عراق، عربستان، نیجریه و تانزانیا نیز افتتاح شود.

