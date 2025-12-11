وی محورهای همکاری پیشنهادی ایران را شامل مقابله و مهار کانون های گرد و غبار و پایش و پیش آگهی، مبارزه با قاچاق حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی و همکاری های فنی در زمینه کشاورزی پایدار و مدیریت مصرف آب اعلام کرد.

وزیر محیط‌زیست پاکستان نیز با استقبال از این پیشنهادها، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاری‌های عملی در حوزه‌های پایش و کنترل آلودگی هوا، گسترش شبکه ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، مهار بیابان‌زایی از طریق کاشت درخت، مدیریت منابع آب، ارتقای راندمان کشاورزی و مشارکت دادن جوامع محلی در پروژه‌های محیط‌زیستی اعلام کرد.

در ادامه این دیدار طرفین ضمن توجه به هم‌پوشانی اولویت‌ها و دغدغه‌های محیط‌زیستی؛ از جمله مقابله با گرد و غبار، مدیریت منابع آب، کشاورزی پایدار و توجه به معیشت جوامع محلی برای به‌روزرسانی یادداشت تفاهم مشترک و انجام همکاری های عملی اعلام آمادگی کردند.

این توافق در حاشیه یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی محیط‌زیستی، نشان‌دهنده اهمیت مسائل منطقه‌ای و تمایل تهران و اسلام‌آباد برای تبدیل چالش‌های مشترک محیط زیستی به فرصت‌های همکاری سازنده است.