ایران و پاکستان در نایروبی بر تقویت و بهروزرسانی همکاریهای محیط زیستی تأکید کردند
در دیداری دوجانبه در حاشیه هفتمین اجلاس مجمع زیستمحیطی ملل متحد (یونیا ۷)، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ایران، و مصدق ملک وزیر محیطزیست پاکستان بر ضرورت گسترش و بهروزرسانی چارچوب همکاریهای محیط زیستی میان دو کشور تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری در این دیدار با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان و همچنین تجربههای مثبت همکاری در حوزه محیطزیست، خواستار ارتقای سطح تعاملات و اجراییسازی مؤثر یادداشت تفاهم موجود، متناسب با اولویتهای جدید دو کشور شد.
وی محورهای همکاری پیشنهادی ایران را شامل مقابله و مهار کانون های گرد و غبار و پایش و پیش آگهی، مبارزه با قاچاق حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی و همکاری های فنی در زمینه کشاورزی پایدار و مدیریت مصرف آب اعلام کرد.
وزیر محیطزیست پاکستان نیز با استقبال از این پیشنهادها، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاریهای عملی در حوزههای پایش و کنترل آلودگی هوا، گسترش شبکه ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، مهار بیابانزایی از طریق کاشت درخت، مدیریت منابع آب، ارتقای راندمان کشاورزی و مشارکت دادن جوامع محلی در پروژههای محیطزیستی اعلام کرد.
در ادامه این دیدار طرفین ضمن توجه به همپوشانی اولویتها و دغدغههای محیطزیستی؛ از جمله مقابله با گرد و غبار، مدیریت منابع آب، کشاورزی پایدار و توجه به معیشت جوامع محلی برای بهروزرسانی یادداشت تفاهم مشترک و انجام همکاری های عملی اعلام آمادگی کردند.
این توافق در حاشیه یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی محیطزیستی، نشاندهنده اهمیت مسائل منطقهای و تمایل تهران و اسلامآباد برای تبدیل چالشهای مشترک محیط زیستی به فرصتهای همکاری سازنده است.