پیروی از رژیم گیاهخواری کم‌چرب، حتی بدون محدود کردن کالری یا کربوهیدرات، می‌تواند به افراد مبتلا به دیابت نوع یک کمک کند.

به گزارش ایلنا، نتایج یک مطالعه‌ای جدید در «کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه» نشان می‌دهد پیروی از رژیم گیاهخواری کم‌چرب، حتی بدون محدود کردن کالری یا کربوهیدرات، می‌تواند به افراد مبتلا به دیابت نوع یک کمک کند تا مصرف انسولین و هزینه‌های مرتبط با آن را کاهش دهند. 

انسولین هورمونی است که گلوکز (قند) را از جریان خون به عضلات و کبد منتقل می‌کند تا در آنجا برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که بدن افراد مبتلا به دیابت نوع یک، انسولین کافی تولید نمی‌کنند، این افراد باید به‌طور منظم انسولین تزریق کنند. برخی از افراد حتی به انسولین بیشتری نیاز دارند اگر دچار مقاومت به انسولین شوند؛ حالتی که در آن سلول‌های بدن به درستی به این هورمون پاسخ نمی‌دهند و در نتیجه قند در خون باقی می‌ماند. تحقیقات نشان داده‌اند که چربی رژیم غذایی نقش مهمی در مقاومت به انسولین دارد، زیرا مقادیر بالای چربی می‌تواند ورود گلوکز به سلول‌ها را دشوار کند. 

این پژوهش، که یک تحلیل ثانویه از مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴ است، اثر رژیم گیاهخواری کم چرب را در مقایسه با رژیم کنترل‌شده بر اساس اندازه وعده‌ها بر مصرف انسولین و هزینه‌های آن در افراد مبتلا به دیابت نوع یک بررسی کرده است. نتیجه نشان داد که مقدار کل انسولین مصرفی در گروه گیاهخوار به‌طور میانگین ۲۸ درصد (معادل ۱۲٫۱ واحد در روز) کاهش یافته است؛ در حالی که در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد. 

کاهش مصرف انسولین در گروه گیاهخوار، شاید ناشی از بهبود حساسیت به انسولین است؛ یعنی نحوه پاسخ‌دهی بدن به انسولین. هزینه کل انسولین در گروه گیاهخوار ۲۷ درصد یا به‌طور میانگین ۱٫۰۸ دلار در روز کاهش یافته است، در حالی که در گروه کنترل تغییری دیده نشد. 

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مطالعه سال ۲۰۲۴ نشان داد رژیم گیاهخواری علاوه بر این موجب کاهش میانگین وزن به میزان ۱۱ پوند (۵ کیلوگرم)، بهبود حساسیت به انسولین و کنترل قند خون و بهبود سطح کلسترول و عملکرد کلیه در بیماران دیابت نوع یک می‌شود.

 

