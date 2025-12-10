با همکاری انجمن جامعهشناسی ایران و دانشگاه علامه:
نشست «نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار» برگزار میشود
در نخستین سالروز تاسیس شعبه دانشگاه علامه و به مناسبت هفتهی علوم اجتماعی، انجمن جامعهشناسی ایران (شعبه دانشگاه علامه طباطبائی) با همکاری انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی نشست «نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار» را برگزار میکند.
نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲ تا ۱۴
دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه علامهی طباطبائی، سالن ارشاد
شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.