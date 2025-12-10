به گزارش خبرنگار ایلنا، در نخستین سالروز تاسیس شعبه‌ی دانشگاه علامه و به مناسبت هفته‌ی علوم اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران (شعبه‌ دانشگاه علامه طباطبائی) با همکاری انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه‌ طباطبائی برگزار می‌کند:

نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار



شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲ تا ۱۴

دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌ی طباطبائی، سالن ارشاد



شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.

انتهای پیام/