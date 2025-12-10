خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و دانشگاه علامه:

نشست «نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار» برگزار می‌شود

نشست «نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار» برگزار می‌شود
کد خبر : 1725672
لینک کوتاه کپی شد.

در نخستین سالروز تاسیس شعبه‌ دانشگاه علامه و به مناسبت هفته‌ی علوم اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران (شعبه‌ دانشگاه علامه طباطبائی) با همکاری انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه‌ طباطبائی نشست «نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نخستین سالروز تاسیس شعبه‌ی دانشگاه علامه و به مناسبت هفته‌ی علوم اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران (شعبه‌ دانشگاه علامه طباطبائی) با همکاری انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه‌  طباطبائی برگزار می‌کند:

نقد خویشتن: به سوی علوم اجتماعی متکثر و روادار

شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲ تا ۱۴
دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌ی طباطبائی، سالن ارشاد

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری