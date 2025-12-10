به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در نشست بازاندیشی آموزش ریاضی در رشته علوم انسانی با تشکر از حضور استادان و متخصصان حوزه ریاضی و علوم انسانی، مسئله طراحی ریاضیات متناسب با دانش‌آموزان این رشته را یکی از موضوعات مهم نظام تعلیم و تربیت دانست.

لطیفی با اشاره به پرسش‌هایی درباره ضرورت آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان علوم انسانی گفت: این یک دوگانگی رایج است که از یک‌سو برخی تصور می‌کنند ریاضی سخت و کم‌کاربرد است و ضرورتی برای تدریس آن در این رشته وجود ندارد، اما از سوی دیگر، تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد ضعف در آموزش ریاضی یکی از دلایل ضعف بخشی از دانش‌آموزان علوم انسانی در ادامه مسیر تحصیلی و دانشگاهی است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: با مفروض گرفتن اینکه این گروه از دانش‌آموزان نیز نیازمند سطحی از آموزش ریاضی هستند، پرسش مهم بعدی این است که ریاضیات موردنظر چه تفاوت ماهوی و محتوایی با ریاضی رشته ریاضی و تجربی دارد.

وی توضیح داد بخش مهمی از این تفاوت می‌تواند در نوع پرداخت، مثال‌ها و کاربردها باشد؛ به‌گونه‌ای که مفاهیم ریاضی در پیوند با حوزه‌های مختلف علوم انسانی از جمله مطالعات اجتماعی، داده‌محوری، تصمیم‌گیری، تحلیل‌های آماری و مسائل مرتبط با فناوری اطلاعات ارائه شود.

لطیفی با اشاره به تغییرات جهان جدید و نقش فزاینده داده‌ها در علوم اجتماعی تصریح کرد: بخش مهمی از فعالیت پژوهشی و تصمیم‌گیری در علوم انسانی مبتنی بر تحلیل داده است و لازم است آموزش ریاضی برای این دانش‌آموزان ناظر به چنین نیازهایی بازطراحی شود. او تأکید کرد مفاهیمی مانند آمار، تحلیل داده، روش‌شناسی کمی و مهارت‌های شناختی مرتبط با فهم ساختارها و روابط، امروز از ضرورت‌های قطعی آموزش علوم انسانی است.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی مفاهیم بنیادین ریاضی و فلسفه ریاضیات نیز می‌تواند در فهم مبانی علوم انسانی مؤثر باشد گفت: این موضوع به معنای ورود مباحث فلسفی سنگین به کتاب درسی نیست، اما نگاه میان‌رشته‌ای به نقش ریاضیات در علوم اجتماعی، اقتصاد و روان‌شناسی می‌تواند مسیرهای تازه‌ای پیش‌ِروی برنامه‌ریزان درسی بگذارد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یکی از چالش‌های مهم نظام آموزش عمومی را مقیاس‌پذیری تجارب خوب دانست و بیان کرد: هر مدلی که برای آموزش ریاضی علوم انسانی پیشنهاد می‌شود باید با توان معلمان، محدودیت زمان آموزش، ساختار رسمی مدارس و امکان اجرا در مقیاس ملی سازگار باشد.