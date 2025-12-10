کسب «اعتبار اروپایی» برای آزمایشگاههای مرجع ایران
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو، از کسب «اعتبار اروپایی» برای آزمایشگاههای مرجع ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی انصاری دوگاهه گفت: اتحادیه اروپا پس از ارزیابیهای تخصصی، صلاحیت آزمایشگاههای مرجع ایران را با اعتماد کامل تأیید کرده و گواهیهای بهداشتی صادره از این مراکز برای صادرات پسته پذیرفته شد؛ اقدامی که نشاندهنده جایگاه علمی کشور و توانمندیهای تثبیتشده در حوزه کنترل کیفیت است.
وی درباره اهمیت کنترل آفلاتوکسین در پسته، اظهار داشت: این موضوع نقش کلیدی در ارتقای اعتبار بینالمللی محصولات ایران دارد و مسیر صادرات پسته به بازارهای اروپایی را مستحکمتر میکند.
به گزارش ایفدانا، انصاری افزود: سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن پسته از کشور صادر میشود که تقریباً ۱۰ هزار تن آن به اتحادیه اروپا میرسد و این حجم صادرات به اعتبار بینالمللی ایران کمک میکند.
به گفته مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، طی ۲۰ سال گذشته با سرمایهگذاری، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، ایران توانسته به سطح بالایی از دانش فنی و توان اجرایی در کنترل کیفیت پسته برسد.
انصاری همچنین خاطرنشان کرد: ارزش صادرات پسته سال گذشته حدود یک و نیم میلیارد دلار بود که نتیجه رعایت دقیق ضوابط سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی است و پذیرش گواهیهای بهداشتی آزمایشگاههای مرجع ایران توسط اتحادیه اروپا، جایگاه علمی کشور را تثبیت و اعتماد به محصولات صادراتی ایران را افزایش داده است.