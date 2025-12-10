خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سردار حسینی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

غیرفعال شدن بخش قابل توجهی از سامانه‌های ثبت تخلف در تهران/ رایزنی جدیدی درباره گواهینامه موتور برای بانوان انجام نشده است+ فیلم

غیرفعال شدن بخش قابل توجهی از سامانه‌های ثبت تخلف در تهران/ رایزنی جدیدی درباره گواهینامه موتور برای بانوان انجام نشده است+ فیلم
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان این که بخش قابل توجهی از سامانه‌های ثبت تخلف در سطح شهر تهران غیرفعال هستند، گفت: در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ متأسفانه با افزایش تصادفات و جان‌باختگان در سطح شهر تهران روبه‌رو بودیم و یکی از دلایل مهم آن این است که نظارت کاملی بر رفتار مردم و رانندگان نداریم که این ایراد باید برطرف شود.

سردار «سیدتیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات اخیر یک عضو شورای شهر تهران، مبنی بر عدم بررسی بیش از ۳۰۰ هزار تردد که برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌شود، گفت: رکوردهایی که از طریق سامانه‌های ثبت تخلف جمع‌آوری می‌شود، زمانی قابل انتقال به سامانه‌های اجرایی و ثبت در سوابق تخلفات خودروهاست که اطلاعات کاملاً تمیز و صحیح باشد. به همین دلیل بخشی از این داده‌ها توسط ربات حذف می‌شود. 

او درباره علت بروز این خطاها توضیح داد: یکی از مهم‌ترین دلایل، کالیبره نبودن سامانه‌ها است. سامانه‌های هوشمند چون یک تجهیزات الکترونیکی است، باید حداقل دو بار در سال کالیبره و به‌روزرسانی شوند، اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. 

حسینی ادامه داد: همانطور که اشاره شد، بخشی از رکوردها اصلا ثبت نمی‌شود و نیاز به بررسی کارشناسی دارد که حتماً این موضوع را پیگیری خواهم کرد. 

رئیس پلیس راهور با اشاره به وضعیت سامانه‌های ثبت تخلف در تهران گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما این است که بخش قابل توجهی از سامانه‌های ثبت تخلف در سطح شهر تهران غیرفعال هستند. اگر ما تقصیر را گردن مدیریت شهری بیندازیم یا آن‌ها مسئولیت را به پلیس حواله دهند، مشکلی حل نمی‌شود.

وی افزود: درخواست جدی ما از مدیریت شهری تهران این است که با یک کار جهادی و مؤثر، تلاش کنیم در همین زمستان پیش رو و تا قبل از طرح نوروزی آینده، شرایط را در سطح معابر شهر تهران برای رصد و کنترل دقیق رفتارهای ترافیکی مساعد کنیم. 

او اضافه کرد: در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ متأسفانه با افزایش تصادفات و جان‌باختگان در سطح شهر تهران روبه‌رو بودیم و یکی از دلایل مهم آن این است که نظارت کاملی بر رفتار مردم و رانندگان نداریم، که این ایراد باید برطرف شود. 

سردار حسینی درباره موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز گفت: بارها تأکید کرده‌ام که ما تابع قانون و مقررات هستیم. هر آنچه ابلاغ و تصویب شود، همان را اجرا می‌کنیم. تا این لحظه نیز هیچ رایزنی، مکاتبه یا موضوع جدیدی در این‌باره مطرح نشده است.

انتهای پیام/
