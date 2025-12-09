وزیر کشور:
استفاده از زنان در حکمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است
وزیر کشور با تأکید بر اینکه استفاده از زنان در حکمرانی یک انتخاب برای دولت نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: اگر کشور بخواهد در عرصههای مختلف پیشرفت کند، راهی جز فراهم شدن حضور بانوان در همه عرصهها وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور پیش از ظهر سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در نشست تعاملی «ارتقای مشارکت زنان در حکمرانی» که به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و جمعی از بانوان معاون و مدیر کل استاندار، فرماندار، بخشدار و شهردار در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، با تبریک به مناسبت فرارسیدن روز زن و روز مادر با بیان اینکه «به همکاری با بانوان در وزارت کشور افتخار میکنم»، اظهار کرد: مدیران بانو، نشان دادند که حضور بانوان در عرصههای مختلف فرصت بیبدیلی برای کشور است که میتواند به حکمرانی درست کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از بانوان در مسئولیتها گفت: این موضوع منتی نیست که دولت یا وزارت کشور یا حاکمیت بخواهد بر بانوان بگذارد و بگوید که ما این میزان پستهای مدیریتی را در اختیار بانوان قرار دادیم، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای توسعه و پیشرفت کشور است و اگر کشور بخواهد در عرصههای مختلف پیشرفت کند، نمیتواند از نیمی از جمعیت خود که بانوان هستند غافل شود؛ بانوان اتفاقاً در عرصههای مختلف مسئولیت پذیرتر هستند و نیاز به مساعدت ویژه هم ندارند فقط اگر فرصت برابر برای حضور آنها فراهم کنیم بقیه را خودشان فراهم میکنند.
وزیر کشور عنوان کرد: در تدابیر رئیس جمهور محترم این بود که در استفاده از مسئولیتها نگاه قومیتی، مذهبی و جنسیتی نداشته باشیم؛ در همین راستا نیز تلاش کردیم در عمل این موضوع را در همه عرصهها محقق کنیم. برای نخستین بار استاندار اهل سنت در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان انتخاب شدند و همچنین برای نخستین بار در استان خوزستان استانداری از قومیت عرب انتخاب شد و این نشانگر آن است که ملاک اصلی شایسته سالاری و فرصت برابر برای همه است. در وزارت کشور نیز قریب ۵۰۰۰ نفر بانو در پستهای مسئولیتی اعم از معاون وزیر، مدیر کل، معاون استاندار، شهردار، بخشدار و دهیار فعالیت میکنند. امروز همچنین قریب به ۴۰۰۰ دهیار بانو در سراسر کشور مشغول انجام وظیفه هستند که این یک گام بزرگ و رو به جلو اما ناکافی است و ما نباید به این میزان بسنده کنیم.
مومنی در ادامه با اشاره افتخارآفرینیهای بانوان ورزشکار طی ماههای گذشته در عرصه رقابتهای بینالمللی گفت: در عرصههای ورزشی که فرصت لازم فراهم شد، دیدیم که بانوان چگونه درخشیدند و رهبری در تجلیل از آنها چه نکاتی را فرمودند. بانوان پرچم ایران را در جهان با افتخار به اهتزاز درآوردند و به پرچم ادای احترام کردند. در عرصههای پزشکی و سایر حوزهها نیز مشاهده میکنیم که امروز اساتید رشتههای مختلف از بین بانوان انتخاب میشود.
وزیر کشور تصریح کرد: رویکرد کشور بر مشارکت زنان در حکمرانی است و مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر بانوان نکات بسیار ارزندهای در خصوص بانوان مطرح کردند که باید مورد توجه همه مسئولان قرار بگیرد تا در ایجاد فرصت لازم برای حضور زنان در عرصههای مختلف تلاش شود. ما در وزارت کشور نهایت تلاش خود را انجام میدهیم تا این رویکرد دولت فراهم شود.
مومنی همچنین با اشاره به وجود رابطه معنادار میان تقاضای داوطلبی بانوان در انتخاباتها با میزان مشارکت گفت: در شهرهایی که بانوان به عنوان داوطلب کرسیهای شوراها حضور داشتند، میزان مشارکت بالا بوده است و رابطه معناداری در حوزه سیاسی بین حضور بانوان و مشارکت مردم در انتخابات وجود دارد؛ این موضوع به ما راه و مسیر را نشان میدهد که همه باید تلاش کنیم و فرصت را فراهم کنیم؛ چراکه بانوان گرامی ما توانمند هستیم و میتوانند خود را اثبات کنند کما اینکه در همه عرصهها به بهترین نحو خود را اثبات کردند.
وی در پایان تاکید کرد: تدبیر نظام و مقام معظم رهبری بر این است فرصت لازم برای حضور بانوان گرانقدر در عرصههای مختلف فراهم شود.