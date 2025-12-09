خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان ورود سالمندان داوطلب به مراکز نگهداری از کودکان/ ۳۰ درصد کودکان بهزیستی سرپرست دارند

امکان ورود سالمندان داوطلب به مراکز نگهداری از کودکان/ ۳۰ درصد کودکان بهزیستی سرپرست دارند
کد خبر : 1725061
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان بهزیستی کشور در ادامه برنامه‌های خانواده‌محور خود تا دهه فجر از مجموعه‌ای از طرح‌های تازه شامل افتتاح ۱۰ مرکز موقت روزانه نگهداری کودکان و راه‌اندازی مراکز حمایت کودک و خانواده رونمایی می‌کند، طرح‌هایی که هدف اصلی آنها کاهش ورود کودکان به مراکز شبانه‌روزی و تقویت بنیان خانواده است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با اشاره به برنامه‌های جدید این سازمان در حوزه تقویت رویکرد خانواده‌محوری، از رونمایی چند طرح مهم تا دهه فجر خبر داد.

وی اعلام کرد: برای نخستین‌بار ۱۰ مرکز موقت روزانه نگهداری کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست مؤثر و باصلاحیت در پنج استان کشور برای گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال افتتاح می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد کودکانی که از سوی مراجع قضایی به بهزیستی معرفی می‌شوند دارای پدر، مادر یا اولیای قهری واجد صلاحیت قانونی هستند اما به دلیل ناتوانی در نگهداری روزانه ناچاراً وارد مراکز شبانه‌روزی می‌شوند ایجاد این مراکز روزانه کمک خواهد کرد ۲۰ تا ۳۰ درصد این کودکان ضمن دریافت خدمات کامل طی روز، عصرها به خانواده‌های خود بازگردند همچنین وضعیت آنها توسط مددکاران اجتماعی مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان همچنین از راه‌اندازی مرکزی جدید با عنوان مرکز حمایت کودک و خانواده برای نخستین‌بار در کشور خبر داد. این مراکز با هدف تحکیم بنیان خانواده خدماتی چون آموزش مهارت‌های فرزندپروری، ارتقای مهارت‌های بین‌فردی و تقویت انسجام روابط زوجین را ارائه خواهند داد.

الوند با اشاره به اینکه بر اساس بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان بهزیستی مجوز راه‌اندازی این مراکز را صادر خواهد کرد، گفت: افراد متخصص در حوزه علوم رفتاری و انسانی می‌توانند با دریافت این مجوزها در سراسر کشور اقدام به ایجاد این مراکز کنند هرچقدر بنیان خانواده مستحکم‌تر شود ورود کودکان ناشی از طلاق یا فروپاشی خانواده به سیستم مراقبت‌های شبانه‌روزی کاهش خواهد یافت موضوعی که از فلسفه‌های اصلی شکل‌گیری سازمان بهزیستی است.

وی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر تقویت نقش پیشگیری ارتقایی زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال در حوزه تخصصی به‌ویژه برای بخش خصوصی فراهم می‌کند همچنین خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی مانند سایر شهروندان می‌توانند از خدمات این مراکز بهره‌مند شوند و در صورت نیاز همانند سایر خدمات از کمک‌هزینه‌ (یاری‌برگ) استفاده کنند.

الوند افزود: مراکز حمایت کودک و خانواده خدمات خود را به همه اقشار جامعه ارائه می‌دهند از جمله فرزندانی که قبلاً تحت پوشش بهزیستی بوده‌اند و اکنون زندگی مستقل دارند اما همچنان نیازمند حمایت‌های آموزشی و روانی هستند.

وی درباره ایجاد مراکز کودک–سالمند نیز توضیح داد و افزود: طرحی با عنوان آغوش مهربانی امسال اجرا و در دهه فجر رونمایی می‌شود در این طرح سالمندان داوطلب و دارای تخصص برای ساعاتی در هفته به مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست می‌پیوندند و با آنها ارتباط عاطفی و بین‌نسلی برقرار می‌کنند.

به گفته الوند، این طرح کمک می‌کند کودکانی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و تجربه‌ای از حضور پدربزرگ یا مادربزرگ ندارند، مفهوم حمایت و رابطه عاطفی نسل‌ها را لمس کنند. سالمندان نیز با انتقال تجارب، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری در تربیت و رشد این کودکان ایفا خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری