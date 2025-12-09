در دیدار انصاری با دبیر اجرایی برنامه محیطزیست مللمتحد مطرح شد؛
تاثیر منفی تحریمها بر محیطزیست/ پروژه کاهش میزان گازهای مضر لایه ازن با ایران نهایی شد
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه ایران و اثرات منفی آن بر حوزه محیطزیست گفت: لازم است سازمان ملل در زمینه انتقال فناوریهای سازگار با محیطزیست و همچنین تضمین سهم عادلانه ایران از بودجههای بینالمللی اقدام کند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در حاشیه « هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط زیست ملل متحد (UNEA-۷) که ۹ تا ۱۲ دسامبر برابر با ۱۸ تا ۲۱ آذر در نایروبی برگزار میشود» با اینگر اندرسون معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی برنامه محیطزیست ملل متحد (UNEP) دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این دیدار به چالشهای مهم محیطزیستی ایران از جمله توفانهای گرد و غبار، خشکسالی، آثار تغییر اقلیم بر محیطزیست ایران، خشکشدن تالابها و همچنین مشکلات ناشی از سدسازیها در سمت افغانستان در خصوص تالاب هامون و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن اشاره کرد.
وی همچنین به مشکلات ناشی از کاهش منابع آب تالابها به ویژه تالابهای مرزی و ضرورت حمایت برنامه محیطزیست ملل متحد در این زمینه تأکید کرد.
پروژه کاهش میزان گازهای مضر لایه ازن با ایران نهایی شد
همچنین اینگر اندرسون ضمن ابراز تاسف از وجود تحریمهای ظالمانه در این زمینه از نقش جمهوری اسلامی ایران در فعالیتهای محیطزیستی سازمان ملل بهویژه ابتکار ایران در موضوع توفانهای گردوغبار قدردانی کرد.
وی تأکید کرد که دستور کار UNEP یک دستور کار غیرسیاسی بوده و مبتنی بر جنبههای محیطزیستی و انسانی و سرنوشت مشترک بشری است.
وی با اشاره به حوزههای مختلف همکاری میان UNEP و جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تلاش حداکثری در جهت رفع موانع و گسترش همکاریها تأکید کرد.
اندرسون از نهایی شدن یک پروژه همکاری در خصوص کاهش میزان گازهای مضر لایه ازن با حمایت مالی این نهاد در ایران خبر داد و گفت: امیدواریم شاهد کاهش موانع بر سر راه همکاریهای بینالمللی ایران و UNEP باشیم.
وی افزود: اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل بالاترین نهاد تصمیمگیری جهانی در امور مربوط به محیط زیست است و اولویتها را برای سیاستهای جهانی محیط زیست و حقوق بینالملل محیط زیست تعیین میکند، با توجه به اهمیت این اجلاس از نظر حساسیت موضوع و فراگیری جهانی ای که دارد و همچنین در راستای سیاست دیپلماسی محیط زیستی که دولت چهاردهم دنبال میکند، ما نیز برنامه داریم تا در این اجلاس شرکت و موضوع گرد و غبار و تفکیک مسائل محیط زیست از تحریمهای ناعادلانه را در نشستهای تخصصی دنبال کنیم.
هفتمین اجلاس محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA-۷) از ۹ تا ۱۲ دسامبر با حضور بیش از ۱۷۰ وزرا و نمایندگان محیط زیست کشورهای عضو سازمان ملل در نایروبی کنیا برگزار میشود. این مجمع، عالیترین نهاد تصمیمگیری جهان در حوزه محیط زیست است و نشست امسال در زمانی برگزار میشود که کارشناسان آن را زمان بحران برای زمین مینامند.
بحرانهای زیستمحیطی سیارهای شامل تغییرات اقلیمی، طبیعت، از دست رفتن زمین و تنوع زیستی، و آلودگی و زباله، سیستمهای طبیعی، نجات یخچالهای طبیعی جهان، مهار شکوفایی عظیم جلبکهای دریایی، کاهش اثرات زیستمحیطی هوش مصنوعی، از جمله مسائلی است که انتظار میرود در در این اجلاس مورد توجه نمایندگان کشور عضو قرار گیرند.
این مجمع هر دو سال یکبار تشکیل جلسه میدهد تا دستور کار جهانی محیط زیست را تعیین کند.