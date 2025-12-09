خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

آموزش به شوراهای شهر و روستا در ۲۲ استان برای جلوگیری از فساد مالی

کد خبر : 1724737
رئیس شورای عالی استان ها از آموزش به شوراهای شهر و روستا در ۲۲ استان برای جلوگیری از فساد مالی خبر داد.

«موسی الرضا حاج بگلو» در خصوص گزارش‌های مربوط به تخلفات و فسادهای مالی در برخی شورای شهر و روستا به خبرنگار ایلنا گفت: مردم با رأی خود به اعضای شورا رای داده و اعتماد کرده‌اند و از منتخب خود انتظار تخلف عمدی یا سهوی ندارند. بنابراین این موضوع در افکار عمومی برجسته می‌شود و موجب نگرانی مردم می‌گردد. ما ۱۲۶ هزار عضو شورای شهر و روستاداریم و در مجموع ۹۸ مورد سلب عضویت داشته‌ایم. از این ۹۸ مورد، نزدیک به ۳۵ تا ۴۰ مورد به دلیل‌ عدم سکونت بوده است.

وی افزود: من در مورد همین دوره ششم صحبت می‌کنم. آماری که ما جمع‌آوری کرده‌ایم، نشان‌دهنده این است که اگر میانگین بگیریم، میزان تخلف انجام شده به هشت دهم درصد و حتی به یک درصد هم نرسیده است. حالا اگر ما را با سایر دستگاه‌های اجرایی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که ما مانند سوزنی هستیم که اصلاً نباید دیده شویم.

حاج بگلو در ادامه گفت: اما چون منتخب مردم هستیم، آن سوزن وقتی به ما می‌خورد، دردش بیشتر می‌شود. گزارش‌ها از هیئت مرکزی تخلفات به‌دست می‌آید. بنابراین، درصد تخلف در جامعه ما اهمیت دارد. همه همکاران ما در جامعه شورای کشور، حتی یک مورد تخلف را هم برای ما زیاد می‌دانند و بیشتر این تخلفات به دلیل نبود آموزش در قوانین و مقررات بوده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان گفت: نداشتن اطلاعات کافی در این زمینه باعث این مشکلات شده است. در شورای استان، مرکز آموزش و پژوهش ما طی دو سال اخیر به شدت فعال بوده است و اکنون فکر می‌کنم در چند استان، حدود ۲۲ استان به آموزش پرداخته‌ایم. یعنی کار ما آغاز شده است تا اگر با قوانین آشنا شوند، میزان تخلفات به صفر درصد برسد.

