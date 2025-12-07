خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گردهمایی مشاوران مدیران کل آموزش‌ و پرورش در امور بازنشستگان مطرح شد؛

تأکید وزیر آموزش و پرورش بر استفاده نظام‌مند از ظرفیت ارزشمند فرهنگیان پیشکسوت

تأکید وزیر آموزش و پرورش بر استفاده نظام‌مند از ظرفیت ارزشمند فرهنگیان پیشکسوت
کد خبر : 1724303
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشاوران مدیران کل آموزش‌ و پرورش در امور بازنشستگان بر ضرورت استفاده نظام‌مند از ظرفیت ارزشمند فرهنگیان پیشکسوت تأکید کرد و آنان را گنجینه‌ای راهبردی برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌ و پرورش، پیش از ظهر امروز، ۱۶ آذرماه در گردهمایی مشاوران مدیران کل آموزش‌ و پرورش سراسر کشور در امور بازنشستگان  با بیان این که «دستاوردهای امروز نظام آموزشی مرهون تلاش و تجربه نسل فرهیخته فرهنگیان است»، هدف اصلی این نشست را طراحی ساختاری دقیق برای بهره‌گیری از پیشکسوتان، تدوین بسته جامع تکریم آنان و استخراج نظام مسائل بازنشستگان برشمرد.

تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز بازنشستگان در استان‌ها

وی از مدیران کل استان‌ها خواست در چارچوبی مشخص، هیئت‌های اندیشه‌ورز پیشکسوتان را تشکیل دهند تا ایده‌ها، تجربیات و نظرات تخصصی این گروه به‌صورت رسمی وارد چرخه تصمیم‌سازی شود.

کاظمی تصریح کرد: این هیئت‌ها باید با معاونت‌های اداری و آموزشی و همچنین نهادهای مرتبط خارج از وزارتخانه، ارتباط مستمر و هدفمند داشته باشند.

ضرورت شبکه‌سازی گسترده در میان فرهنگیان بازنشسته

وزیر آموزش‌ و پرورش شبکه‌سازی را «شرط موفقیت در مدیریت حوزه بازنشستگان» دانست و تأکید کرد : مشاوران باید بتوانند پیام‌ها، برنامه‌ها و فراخوان‌ها را به شکل یکپارچه و سریع به مجموعه بازنشستگان استان منتقل کنند.

وی افزود: استفاده از بسترهای مجازی در صورت ساماندهی صحیح می‌تواند به تقویت مشارکت بازنشستگان در پروژه‌های آموزشی کمک کند.

طراحی بسته جامع تکریم بازنشستگان

وی با اشاره به این که تکریم پیشکسوتان وظیفه دائمی نظام آموزشی  است، خواستار تدوین برنامه‌های متنوع تکریمی شد و گفت: دعوت بازنشستگان به برنامه‌های رسمی، برگزاری همایش‌های سالانه، معرفی مفاخر فرهنگی و ثبت و انتشار تجربیات آنان در قالب کتاب و نشست‌های تخصصی از جمله آنهاست.

تجلیل از مفاخر و یادبود فرهنگیان درگذشته

وزیر آموزش و پرورش در این گردهمایی  از چهره های اثرگذار حوزه بازنشستگان، فرهنگیان پیشکسوت درگذشته و پیشکسوتانی که درگیر بیماری هستند یاد و برای آنان آرزوی رحمت و شفای عاجل کرد.

تأکید بر گفتمان اصلی تعلیم و تربیت

وی در ادامه با تأکید بر این که «گفتمان نخست آموزش‌ و پرورش باید تعلیم و تربیت باشد»، گفت : محور همه تصمیم‌ها و برنامه‌ها باید ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی باشد و مسائل اداری و اجرایی نباید این گفتمان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده