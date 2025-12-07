در گردهمایی مشاوران مدیران کل آموزش و پرورش در امور بازنشستگان مطرح شد؛
تأکید وزیر آموزش و پرورش بر استفاده نظاممند از ظرفیت ارزشمند فرهنگیان پیشکسوت
وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشاوران مدیران کل آموزش و پرورش در امور بازنشستگان بر ضرورت استفاده نظاممند از ظرفیت ارزشمند فرهنگیان پیشکسوت تأکید کرد و آنان را گنجینهای راهبردی برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانست.
تشکیل هیئتهای اندیشهورز بازنشستگان در استانها
وی از مدیران کل استانها خواست در چارچوبی مشخص، هیئتهای اندیشهورز پیشکسوتان را تشکیل دهند تا ایدهها، تجربیات و نظرات تخصصی این گروه بهصورت رسمی وارد چرخه تصمیمسازی شود.
کاظمی تصریح کرد: این هیئتها باید با معاونتهای اداری و آموزشی و همچنین نهادهای مرتبط خارج از وزارتخانه، ارتباط مستمر و هدفمند داشته باشند.
ضرورت شبکهسازی گسترده در میان فرهنگیان بازنشسته
وزیر آموزش و پرورش شبکهسازی را «شرط موفقیت در مدیریت حوزه بازنشستگان» دانست و تأکید کرد : مشاوران باید بتوانند پیامها، برنامهها و فراخوانها را به شکل یکپارچه و سریع به مجموعه بازنشستگان استان منتقل کنند.
وی افزود: استفاده از بسترهای مجازی در صورت ساماندهی صحیح میتواند به تقویت مشارکت بازنشستگان در پروژههای آموزشی کمک کند.
طراحی بسته جامع تکریم بازنشستگان
وی با اشاره به این که تکریم پیشکسوتان وظیفه دائمی نظام آموزشی است، خواستار تدوین برنامههای متنوع تکریمی شد و گفت: دعوت بازنشستگان به برنامههای رسمی، برگزاری همایشهای سالانه، معرفی مفاخر فرهنگی و ثبت و انتشار تجربیات آنان در قالب کتاب و نشستهای تخصصی از جمله آنهاست.
تجلیل از مفاخر و یادبود فرهنگیان درگذشته
وزیر آموزش و پرورش در این گردهمایی از چهره های اثرگذار حوزه بازنشستگان، فرهنگیان پیشکسوت درگذشته و پیشکسوتانی که درگیر بیماری هستند یاد و برای آنان آرزوی رحمت و شفای عاجل کرد.
تأکید بر گفتمان اصلی تعلیم و تربیت
وی در ادامه با تأکید بر این که «گفتمان نخست آموزش و پرورش باید تعلیم و تربیت باشد»، گفت : محور همه تصمیمها و برنامهها باید ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی باشد و مسائل اداری و اجرایی نباید این گفتمان را تحتالشعاع قرار دهد.