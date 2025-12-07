خبرگزاری کار ایران
کاهش فوتی‌های خودکشی با اجرای طرح «پیشگیری و کنترل خودکشی»

کاهش فوتی‌های خودکشی با اجرای طرح «پیشگیری و کنترل خودکشی»
مدیر کل بهزیستی استان تهران با اشاره به طرح کنترل و مقابله با خودکشی از طریق تماس با افرادی که با اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند،گفت: در این طرح شماره تماس افرادی که با افکار خودکشی و یا اقدام به خودکشی با اورژانس اجتماعی، خط ۱۴۸۰ و یا مراکز مشاوره بهزیستی تماس گرفته‌اند ثبت و با آنها به منظور ارائه خدمات مددکاری و مشاوره تماس گرفته می‌شود. این امر منجر به کاهش آمار فوت ناشی از خودکشی طی انجام این طرح در کشور شده است.

به گزارش ایلنا،  جلسه معرفی طرح اجرایی پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب اجتماعی خودکشی در استان تهران با حضور دکتر سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون و مدیران کل معاونت اورژانس اجتماعی،مدیر کل، معاون سلامت اجتماعی و جمعی از کارشناسان بهزیستی استان تهران؛ بعد از ظهر امروز در ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت فعلی آمار خودکشی در جهان و نحوه برخورد با آن و همچنین مقایسه ای در خصوص وضعیت این آسیب اجتماعی در کشورمان، ارائه شد.

 سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این جلسه با اشاره به مطلوب بودن این طرح، گفت: در طرحهای مقابله با سرقت، به اندازه‌ای که پهنه جغرافیایی داریم به همان اندازه پلیس و پاسگاه و امکانات نداریم و در اینجا بهره وری بیشتر معنا پیدا می‌کند و دقیقا کاری که راجع به مقابله باخودکشی دارد اتفاق می افتد، همین بهره وری است.

وی افزود: زمانی که جمعیت هدف خودمان را به کار بگیریم که بالاترین ریسک ها را دارد، مدل بسیار خوبی است اما باید به گسترش افراد و گروه هایی که وارد میدان عمل می شوند توجه کنیم و از تمام ظرفیتها استفاده کنیم.

حسینی گفت: استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره و مددکاران این مرکز، بهره گیری از مراکز مثبت زندگی، بهره گیری از شبکه داوطلبان و کسانی که از سواد و اطلاعات حرفه‌ای روانشناسی و سلامت اجتماعی برخوردارند و می‌توانند در این شبکه قرار بگیرند و ... استفاده کنیم و البته که موضوع آموزش جدی و حرفه‌ای این افراد نیز نباید مغفول بماند. 

در ادامه این جلسه  محمد نصیری مدیر کل بهزیستی استان تهران به منظور معرفی کامل طرح با اشاره به طرح کنترل و مقابله با خودکشی از طریق تماس با افرادی که با اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند،گفت: در این طرح شماره تماس افرادی که با افکار خودکشی و یا اقدام به خودکشی با اورژانس اجتماعی، خط ۱۴۸۰ و یا مراکز مشاوره بهزیستی تماس گرفته‌اند ثبت و با آنها به منظور ارائه خدمات مددکاری و مشاوره تماس گرفته می‌شود.

وی افزود: تماس با این افراد در چندین مرحله مشاوره صورت می گیرد و پیگیری و دنبال کردن شرایط این افراد با رویکرد خدمات مداخله‌ای حرفه‌ای و مراقبت مستمر، منجر به کاهش آمار فوت ناشی از خودکشی در طی انجام این طرح در کشور شده است و این موضوع نشان از موفقیت طرح دارد.

