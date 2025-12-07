به گزارش ایلنا، جلسه معرفی طرح اجرایی پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب اجتماعی خودکشی در استان تهران با حضور دکتر سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون و مدیران کل معاونت اورژانس اجتماعی،مدیر کل، معاون سلامت اجتماعی و جمعی از کارشناسان بهزیستی استان تهران؛ بعد از ظهر امروز در ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت فعلی آمار خودکشی در جهان و نحوه برخورد با آن و همچنین مقایسه ای در خصوص وضعیت این آسیب اجتماعی در کشورمان، ارائه شد.

سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این جلسه با اشاره به مطلوب بودن این طرح، گفت: در طرحهای مقابله با سرقت، به اندازه‌ای که پهنه جغرافیایی داریم به همان اندازه پلیس و پاسگاه و امکانات نداریم و در اینجا بهره وری بیشتر معنا پیدا می‌کند و دقیقا کاری که راجع به مقابله باخودکشی دارد اتفاق می افتد، همین بهره وری است.

وی افزود: زمانی که جمعیت هدف خودمان را به کار بگیریم که بالاترین ریسک ها را دارد، مدل بسیار خوبی است اما باید به گسترش افراد و گروه هایی که وارد میدان عمل می شوند توجه کنیم و از تمام ظرفیتها استفاده کنیم.

حسینی گفت: استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره و مددکاران این مرکز، بهره گیری از مراکز مثبت زندگی، بهره گیری از شبکه داوطلبان و کسانی که از سواد و اطلاعات حرفه‌ای روانشناسی و سلامت اجتماعی برخوردارند و می‌توانند در این شبکه قرار بگیرند و ... استفاده کنیم و البته که موضوع آموزش جدی و حرفه‌ای این افراد نیز نباید مغفول بماند.

در ادامه این جلسه محمد نصیری مدیر کل بهزیستی استان تهران به منظور معرفی کامل طرح با اشاره به طرح کنترل و مقابله با خودکشی از طریق تماس با افرادی که با اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند،گفت: در این طرح شماره تماس افرادی که با افکار خودکشی و یا اقدام به خودکشی با اورژانس اجتماعی، خط ۱۴۸۰ و یا مراکز مشاوره بهزیستی تماس گرفته‌اند ثبت و با آنها به منظور ارائه خدمات مددکاری و مشاوره تماس گرفته می‌شود.

وی افزود: تماس با این افراد در چندین مرحله مشاوره صورت می گیرد و پیگیری و دنبال کردن شرایط این افراد با رویکرد خدمات مداخله‌ای حرفه‌ای و مراقبت مستمر، منجر به کاهش آمار فوت ناشی از خودکشی در طی انجام این طرح در کشور شده است و این موضوع نشان از موفقیت طرح دارد.

