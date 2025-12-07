رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
برخی بیمارستانها در آستانه تعطیلی/ هشدار درباره فرسودگی ۴۰ هزار تخت بیمارستانی
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به نگرانیهای جدی درباره فرسودگی و نبود استحکام کافی در بخشی از بیمارستانهای کشور، تأکید کرد وضعیت ایمنی ۴۰ هزار تخت بیمارستانی به حدی نگرانکننده است که در برخی استانها دادستانها دستور توقف پذیرش بیمار صادر کردهاند و این موضوع ضرورت تأمین فوری منابع مالی و ارائه گزارش ویژه به رهبر معظم انقلاب را دوچندان کرده است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نگرانیهای جدی کمیسیون نسبت به وضعیت ایمنی برخی بیمارستانهایی که در سالهای گذشته احداث شدهاند، گفت: بسیاری از مراکز درمانی از نظر استحکام سازهای دچار مشکلاتی هستند و این وضعیت در مواردی موجب شده دادستانها به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی اخطار دهند که بیمارستان باید تعطیل شود یا از پذیرش بیمار خودداری کند و این شرایط سلامت بیماران را نگران میکند و بیم آن میرود که خدای نکرده جان بیماران به دلیل همین نارساییها به خطر بیفتد؛ موضوعی که در گذشته نیز نمونههایی از آن مشاهده شده و قابل قبول نیست.
وی افزود: این نگرانیها سبب شد در نشست اخیر کمیسیون بهداشت، از مسئولان وزارت بهداشت، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان تأمین اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس دعوت شود تا وضعیت به صورت دقیق بررسی شود و در این نشست گزارشهای کارشناسی ارائه و تأکید شد که مشکل اصلی، کمبود شدید منابع مالی است و طبق ارزیابیهای وزارت بهداشت، اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مقاومسازی بیمارستانها به حدود ۸۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد؛ رقمی که با توجه به وضعیت اعتباری دولت، فعلاً امکان تأمین آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تجربه سالهای گذشته در حوزه مقاومسازی مدارس نشان میدهد که امکان اخذ مجوزهای ویژه برای رفع مشکلات زیرساختی وجود دارد؛ چنانکه در آن زمان از سوی رهبر معظم انقلاب مجوز استفاده از حدود یک میلیارد دلار منابع برای مقاومسازی مدارس صادر شد و به نظر میرسد وضعیت بیمارستانها نیز حساسیت مشابهی دارد و اگر دولت و وزارت بهداشت گزارشی جامع و دقیق به محضر رهبر انقلاب ارائه کنند، شاید بتوان برای حل این چالش ملی مجوزی مشابه دریافت کرد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم با اشاره به آمار موجود، گفت: حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی کشور نیازمند مقاومسازی یا بازسازی کامل هستند؛ تختهایی که در مرکز درمانی فعال قرار دارند و باید به صورت جدی برای رفع مشکلات آنها برنامهریزی شود با این حال، گزارش نمایندگان سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که چنین منابعی در شرایط فعلی در این سازمان وجود ندارد و برای حل موضوع باید به دنبال راهکارهای دیگری بود.
به گزارش خانه ملت، شهریاری یادآور شد: این وضعیت ایجاب میکند مجلس، دولت و نهادهای مرتبط با همافزایی جدیتری وارد عمل شوند تا از وقوع حوادث ناگوار در بیمارستانها جلوگیری شود و ایمنی مراکز درمانی در سطح قابل قبول قرار گیرد.