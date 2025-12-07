خبرگزاری کار ایران
تأکید وزارت آموزش‌وپرورش بر برنامه‌ریزی منسجم برای کلاس‌های جبرانی در پی آلودگی هوا

تأکید وزارت آموزش‌وپرورش بر برنامه‌ریزی منسجم برای کلاس‌های جبرانی در پی آلودگی هوا
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی ناگزیر مدارس در برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا و ناترازی انرژی، از مدیران مدارس خواست تا با اجرای دقیق ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس، برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی برنامه‌ای منسجم، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تهیه کنند.

به گزارش ایلنا، وبینار سراسری «طرح‌های تحولی دوره اول متوسطه» با حضور مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سیدعلی حسینی مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه برگزار شد. این نشست با هدف بررسی برنامه‌های تحولی، تبیین الزامات اجرایی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های استانی در حوزه آموزش دوره اول متوسطه تشکیل شد. 

در ابتدای این جلسه، آذرکیش با تأکید بر اینکه مأموریت بنیادی مدرسه، «ارتقای کیفیت آموزش، توسعه عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی» است، نقش اجتماعات یادگیری را در پیشبرد اهداف کلان نظام آموزشی بسیار مهم دانست. 

وی با اشاره به تعطیلی ناگزیر مدارس در برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا و ناترازی انرژی، از مدیران مدارس خواست تا با اجرای دقیق ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس، برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی برنامه‌ای منسجم، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تهیه کنند. 

معاون آموزش متوسطه با بیان اینکه «مدرسه باید آخرین سازمانی باشد که تعطیل می‌شود و اولین نهادی باشد که بازگشایی می‌گردد»، خواستار آن شد که تمامی مدارس کشور ظرف ۱۵ روز بعد از جبران زمان‌های از دست رفته آموزش، گزارش مستند برگزاری این کلاس‌های جبرانی را به ستاد ارسال کنند. 

وی در ادامه با اشاره به شاخص‌های مهم برنامه هفتم توسعه، از جمله کاهش نرخ بازماندگی تحصیلی، افزایش پوشش تحصیلی و بهبود میانگین نمرات درسی، تأکید کرد که تحقق این اهداف تنها با همکاری یکپارچه ادارات کل استان‌ها و همراهی مدارس امکان‌پذیر است. 

آذرکیش همچنین از اجرای اقدامات مشترک دفاتر سازمانی در قالب «برنامه سفر یادگیری» خبر داد و آن را زمینه‌ساز تحول واقعی در فرآیند آموزش دانست. 

یکی از بخش‌های مهم سخنان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، توجه ویژه به فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرایند یاددهی–یادگیری بود. 

وی اعلام کرد که برنامه آموزش هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات در حال پیگیری است و به‌زودی در سطح ملی اجرایی خواهد شد. 

در بخش دیگری از وبینار، سیدعلی حسینی مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه، بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل آموزش‌های مجازی و نظارت مؤثر مدیران و کارشناسان بر فرآیند تدریس تأکید کرد. 

وی یادآور شد که کلاس‌های مجازی باید کاملاً تعاملی باشد و صرف ارسال صوت و تصویر جایگزین آموزش مؤثر نخواهد بود. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، حسینی همچنین از بررسی اولیه برای نحوه افزوده شدن برخی از دروس به امتحانات هماهنگ کشوری و پیگیری برای نحوه صدور گواهینامه مهارتی برای دانش‌آموزان این دوره خبر داد.

