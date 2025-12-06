خبرگزاری کار ایران
رئیس جدید پلیس ترافیک شهری فراجا منصوب شد

رئیس جدید پلیس ترافیک شهری فراجا منصوب شد.

به گزارش ایلنا، چهارمین جلسه شورای عمومی ستاد پلیس راهور فراجا در سال ۱۴۰۴ امروز شنبه ۱۵ به ریاست سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا برگزار شد و در این نشست، تغییرات مدیریتی و انتصاب‌های جدیدی در این سازمان اعلام شد.

در این جلسه، بنابر پیشنهاد رئیس پلیس راهور فراجا و با حکم فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ داوود شکیبایی به سمت رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا منصوب و معرفی شد. همچنین از زحمات سرهنگ بازنشسته حسین ولی تویسرکانی تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این نشست، سرهنگ وحید رضا بای نیز به عنوان رئیس آزمایشگاه تحلیل داده پلیس راهور فراجا منصوب شد تا با بهره‌گیری از داده‌های ترافیکی و تحلیلی، ارتقای مدیریت و ایمنی راه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

بنابر اعلام پلیس، سردار حسینی در این جلسه بر استمرار همکاری، به‌روزرسانی فرآیندهای ترافیکی و ارتقای خدمات پلیس به شهروندان تأکید کرد و از تلاش‌ها و خدمات کارکنان قدردانی کرد.

