حضور مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان در اجلاس گفتگوی جوانان D_8 باکو

خاطره کلیبری مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان و نمایندگان مرکز دیپلماسی جوانان معاونت امور جوانان، در اجلاس گفتگوی جوانان D-8 به میزبانی کشور آذربایجان در شهر باکو حضور یافتند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، خاطره کلیبری مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان به همراه نیما علی راهداری، علی افسری و شبنم لشگری، سه تن از اعضای مرکز دیپلماسی جوانان معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اجلاس گفتگوی جوانان D_8 حضور یافتند.

این اجلاس ۵ تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵ با مشارکت رسمی نمایندگان جوانان کشورهای عضو و با محوریت "تاب آوری اقلیمی، توسعه شهری پایدار و نقش جوانان در آینده شهرها" در پایتخت کشور آذربایجان شهر باکو برگزار می شود.

 

 

