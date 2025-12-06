درگیری دو برادر منجر به قتل بردار کوچکتر شد

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی شهرستان ایلام مشخص شد که دوبرادر با هم درگیر شدند که برادر بزرگتر با سلاح سرد برادر 38 ساله خود را به قتل رسانده، و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه قاتل 50 ساله بلافاصله در کمترین زمان ممکن توسط مأموران انتظامی دستگیر شد ادامه داد: قاتل علت قتل برادر خود را اختلافات شخصی اعلام کرد.

سرهنگ بسطامی با اشاره به اینکه جسد مقتول جهت اقدامات لازم به پزشکی قانونی منتقل شد ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.