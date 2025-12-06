به گزارش ایلنا، حسین افشین در این نشست اعلام کرد: هزار نخبه یزدی صاحب مسکن خواهند شد. ابعاد زمین تخصیص‌یافته در این طرح، بزرگ‌تر از زمین عادی در طرح ملی مسکن خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر این، ۵۴۰ واحد به اساتید جوانی که در دانشگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، اختصاص می‌یابد.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: با وجود افزایش بودجه بنیاد علم به یک‌هزار میلیارد تومان، متاسفانه دانشگاه‌های یزد در جذب منابع این بنیاد سیر خوبی نداشته‌اند. با این حال، از میان طرح‌های ارسالی، نرخ موفقیت در جذب پژوهش از این بنیاد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده که رقم قابل توجهی است.

افشین همچنین خبر داد: به زودی شاهد تغییراتی در شیوه پذیرش دانشجو خواهیم بود تا به استان‌ها در جذب سهمیه بیشتر کمک شود. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی در دوره کارشناسی در دانشگاه‌های تهران اعمال خواهد شد تا از افزایش بی‌رویه ظرفیت در این دانشگاه‌ها جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی در پایان گفت: صدور کارت نخبگی برای افرادی که مشمول تسهیلات می‌شوند، ضروری است. نگرانی بابت سوءاستفاده‌های احتمالی، نباید مانع بهره‌مندی نخبگان واقعی شود.

انتهای پیام/