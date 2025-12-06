خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون علمی رئیس‌جمهور خبر داد:

هزار نخبه یزدی صاحب مسکن خواهند شد

هزار نخبه یزدی صاحب مسکن خواهند شد
کد خبر : 1723629
لینک کوتاه کپی شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در جریان سفر به استان یزد، در نشستی با نخبگان، اساتید و فرهیختگان این استان، اعلام کرد: هزار نخبه یزدی صاحب مسکن خواهند شد.

به گزارش ایلنا، حسین افشین در این نشست اعلام کرد: هزار نخبه یزدی صاحب مسکن خواهند شد. ابعاد زمین تخصیص‌یافته در این طرح، بزرگ‌تر از زمین عادی در طرح ملی مسکن خواهد بود. 

وی افزود: علاوه بر این، ۵۴۰ واحد به اساتید جوانی که در دانشگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، اختصاص می‌یابد. 

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: با وجود افزایش بودجه بنیاد علم به یک‌هزار میلیارد تومان، متاسفانه دانشگاه‌های یزد در جذب منابع این بنیاد سیر خوبی نداشته‌اند. با این حال، از میان طرح‌های ارسالی، نرخ موفقیت در جذب پژوهش از این بنیاد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده که رقم قابل توجهی است. 

افشین همچنین خبر داد: به زودی شاهد تغییراتی در شیوه پذیرش دانشجو خواهیم بود تا به استان‌ها در جذب سهمیه بیشتر کمک شود. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی در دوره کارشناسی در دانشگاه‌های تهران اعمال خواهد شد تا از افزایش بی‌رویه ظرفیت در این دانشگاه‌ها جلوگیری شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی در پایان گفت: صدور کارت نخبگی برای افرادی که مشمول تسهیلات می‌شوند، ضروری است. نگرانی بابت سوءاستفاده‌های احتمالی، نباید مانع بهره‌مندی نخبگان واقعی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا