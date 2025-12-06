به گزارش ایلنا، سردار «ضرغام آذین» در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی افزایش پرونده‌های سرقت کابل برق و مخابرات در سطح شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کاری کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از انجام اقدامات فنی، میدانی و رصدهای اطلاعاتی و با توجه به شیوه و شگرد حرفه‌ای سارقان که به صورت گروهی و برنامه ریزی شده اقدام می‌کردند، موفق شدند هویت سارقان را شناسایی کنند.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا، گفت: با تکمیل بررسی‌ها و جمع آوری ادله، کارآگاهان طی یک عملیات هوشمندانه و غافلگیرانه، سه نفر را در این خصوص شناسایی و دستگیر کردند که آن‌ها در بازجویی‌های انجام شده ضمن اعتراف، دو مالخر اموال مسروقه را لو دادند.

وی با بیان اینکه سارقان به ارتکاب ۲۶ فقره سرقت کابل برق و مخابرات از معابر و اماکن عمومی اعتراف کردند، تصریح کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال و بررسی احتمال ارتباط آنان با سایر پرونده‌های مشابه همچنان ادامه دارد.

به گزارش پلیس، سردار «آذین» در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده افراد مشکوک در حال دست کاری تاسیسات برق و مخابرات موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند و همچنین هر گونه خرید و فروش کابل‌های بدون فاکتور و فاقد منشاء قانونی طبق قانون «مال خری» محسوب شده و برخورد جدی به دنبال خواهد داشت.

