به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، با تاکید بر اهمیت گفت‌وگو با نسل جوان گفت: پرسشگری امروز دانشجویان ارزشمند است و جوانان باید بدانند گذشته بر چه مبنایی شکل گرفته و چرا مواضع کنونی نظام بر این چارچوب استوار است.

وی اظهار کرد: بخش مهمی از ابهام زدایی نسبت به مسیر آینده کشور با شناخت مبانی عدالت و فلسفه تصمیمات گذشته روشن می شود. عدالت در اندیشه اسلامی دارای چند سطح مهم و بنیادین است. سطح نخست، مبانی و اصول عدالت است که باید مکتب اسلامی را در این زمینه از سایر مکاتب متمایز کند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: سطح دوم عدالت، عدالت در تشریع است؛ یعنی احکام الهی و قوانین عمومی که هیچ یک خالی از پیوست عدالت نیستند و اندیشمندان بزرگی همچون علامه طباطبایی در المیزان بر این موضوع تاکید کرده اند.

وی گفت: سطح سوم عدالت، عدالت در رسیدگی است؛ بخشی که مستقیماً به تشکیلات قضایی مرتبط می‌شود و نیاز همگانی جامعه است.

خلیلی ادامه داد: جامعه زمانی احساس امنیت و رضایت می کند که بداند رسیدگی ها منصفانه، بی طرفانه و در دسترس همگان است؛ چه آن فردی که شکایت دارد و چه کسی که مراجعه ای ندارد، اما از اجرای عدالت خرسند می شود. سطح چهارم عدالت، عدالت در اجراست که به گفته وی نیازمند دقت، نظارت و رعایت اصول رفتاری دستگاه های مسئول است.

وی با استناد به کتاب آینده انقلاب شهید مطهری گفت: این کتاب از ارزشمندترین آثار فکری انقلاب است و بخش مهمی از دغدغه های امروز جامعه در آن مطرح شده است. شهید مطهری تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب فرصت حیات داشت، اما در همان مدت کوتاه هشدار داده بود که انقلاب زمانی تداوم می یابد که عدالت اجتماعی در همه عرصه‌ها برقرار باشد این نگاه را می توان در سخنان و نوشته های شهید بهشتی نیز دید؛ جایی که تاکید شده بود مسیر عدالت نباید بسته شود و هرگونه انسداد در عدالت خواهی می تواند انقلاب را به سمت انحراف ببرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تلاش جریان‌های رسانه‌ای خارجی برای مخدوش کردن تصویر عدالت در ایران گفت: برخی رسانه‌ها با تکیه بر توصیف‌های غیرواقعی تلاش می کنند عدالت خواهی را مسدود نشان دهند، در حالی که مسیر عدالت در کشور باز است و تلاش‌های نظام برای توسعه آن ادامه دارد. نظام اسلامی از آغاز بر اساس عدالت الهی شکل گرفت و این اصل در تکوین هستی نیز جاری است و به همین دلیل باید در تشریع و قانونگذاری نیز نمود داشته باشد.

خلیلی با بیان اینکه تمام احکام الهی دارای پیوست عدالت است، گفت: حتی در مواجهه با دشمن، خداوند مرز عدالت را یادآوری کرد و اجازه نداد احساسات بر رفتار عادلانه غلبه کند.

وی در این زمینه به نمونه‌هایی همچون احکام مربوط به مقابله با دشمن و نیز احکام مربوط به تعدد زوجات اشاره کرد و گفت: در آن احکام شرط عدالت مطرح شده است تا نشان دهد که هیچ دستور الهی بدون این پیوست صادر نشده است.

معاون اول قوه قضائیه درباره نقش قوه قضائیه در تضمین عدالت در تدوین قوانین گفت: امروز تمام لوایح این قوه با حساسیت نسبت به رعایت عدالت تهیه می شود و تاکید رئیس قوه قضائیه نیز همواره این بوده که هیچ ماده قانونی نباید بدون پیوست عدالت وارد فرآیند تقنین شود.

وی از دانشجویان خواست نقدهای خود نسبت به قوانین را با تکیه بر معیار عدالت مطرح کنند سپس افزود: نقد شما می تواند به اصلاح قوانین و ارتقای کیفیت آنها کمک کند.

خلیلی در بخش دیگری از سخنانش به سیره امیرمومنان (ع) اشاره کرد و گفت: عدالت امام علی در برخورد با مردم و رعایت حقوق طرفین در دعاوی از بزرگ ترین الگوهای عدالت در حکومت است. امیرمومنان حتی در زمانی که خود طرف دعوا بود، اجازه نمی داد در خطاب یا رفتار قضایی کمترین امتیازی برای او قائل شوند. به گفته او، این سیره باید برای مسئولان و حاکمان امروز نیز سرمشق باشد.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه خطاهای فردی نباید به پای نظام گذاشته شود گفت: ساختار فکری و جهت گیری اصلی انقلاب همچنان بر عدالت استوار است و همان گونه که شهید بهشتی سال ها پیش گفته بود انقلاب ممکن است فراز و فرود داشته باشد، اما مسیر آن به سمت قله عدالت است. مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کرده اند که حوادث مقطعی نباید موجب نگرانی شود، زیرا مسیر کلان انقلاب روشن و رو به جلو است.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی زمانی است که حرکت انقلاب از مسیر عدالت فاصله بگیرد، در حالی که شواهد موجود نشان می‌دهد این مسیر همچنان گشوده و فعال است. رشد و توسعه روزافزون نظام جمهوری اسلامی نتیجه پافشاری بر عدالت و تلاش برای نزدیک کردن زیست مردم به این اصل است.

در حاشیه این مراسم، از نشریه عدل که از سوی انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه چاپ شده است رونمایی شد و از دانشجویان دست اندرکار این نشریه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

