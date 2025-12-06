خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارات نیمی از خودروهای آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شده است

خسارات نیمی از خودروهای آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شده است
کد خبر : 1723470
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: برای پرداخت خسارات اثاثیه خانواده‌هایی که منازل آن‌ها در جنگ ۱۲ روزه آسیب‌دیده بود، در انتظار اقدام دولت هستیم.

به گزارش ایلنا، علی نصیری از آغاز پرداخت خسارات خودروهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: بیمه ایران خسارت خودروهای آسیب‌دیده را آغاز کرده و نیمی از آن نیز انجام شده و روند پرداخت ادامه دارد. 

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در رابطه با پرداخت خسارات اثاثیه آسیب‌دیده در جنگ نیز اظهار کرد: دولت باید چهار همت اعتبار در این زمینه اختصاص دهد اما هنوز اقدامی انجام نشده است. 

خسارات نیمی از خودروهای آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شده است/ پرداخت خسارت اثاثیه در انتظار تأمین اعتبار چهار همتی از سوی دولت

نصیری تاکید کرد: قرار بر این بود که این رقم به بانک شهر تحویل داده شود و بانک نیز آن را در اختیار شهرداری بگذارد تا پرداخت خسارات آغاز شود اما هنوز دولت هیچ اعتباری در این زمینه پرداخت نکرده است. به محض اینکه دولت این رقم را بپردازد، ما پرداخت خسارات را آغاز خواهیم کرد. 

به گزارش شهر، گفتنی است رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران پیش از این از آسیب دیدن هزار و ۹۴۷ دستگاه خودروی سواری در جنگ و برآورد هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی خسارات خبر داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی