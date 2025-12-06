به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در نشست مشترک ستاد انتخابات استان و شهرستان تهران با تشریح اقدامات انجام‌شده ستاد انتخابات شهرستان از ابتدای آغاز فرآیندهای انتخاباتی گفت: به‌محض ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تشکیل ستادها، نخستین جلسه شورای معاونین و بخشداران برگزار شد. در همان جلسه، اهمیت انتخابات، وظایف محوله و مسیر اجرای قانون تعیین و مصوب شد و ستاد انتخابات شهرستان نیز به‌موقع تشکیل و احکام صادر گردید. تلاش ما این بوده است که روح اصلی انتخابات یعنی امین مردم بودن و اجرای دقیق قانون، به‌طور کامل رعایت شود.

وی افزود: چارت ستاد و احکام رؤسا و مسئولان کمیته‌های امنیتی، انتظامی، پشتیبانی و زیرساخت، به‌موقع ابلاغ شده و هر یک از مجموعه‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند.

فرماندار تهران با اشاره به همزمانی انتخابات شوراها و انتخابات مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: به همین دلیل نخستین نشست مشترک با رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خبرگان و سپس جلسه با رئیس هیئت نظارت برگزار شد.

خوش اقبال با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی گفت: پنج جلسه با مدیران اپراتورها با محوریت توسعه شبکه، تقویت زیرساخت‌ها و رفع نقاط ضعف فنی تشکیل شد. توصیه‌هایی که از سوی مجموعه استان مطرح شد، دقیقاً به مدیران منتقل گردید.

وی افزود: پس از این جلسات، مدیرعامل محترم مخابرات کشور نیز دعوت شد تا آخرین وضعیت فیبر نوری، زیرساخت‌های ارتباطی و الزامات انتخابات تمام‌الکترونیک بررسی شود. تاکنون بیش از یازده جلسه تخصصی با مدیران مرتبط برگزار شده است.

فرماندار تهران گفت: موضوعات مربوط به شبکه فیبر نوری، زیرساخت شبکه، رفع نقاط ضعف سنوات گذشته و پیش‌بینی تجهیزات مورد نیاز به‌طور کامل در دستور کار قرار دارد.

وی در توضیح اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش گفت: در نخستین جلسه با مدیرکل آموزش و پرورش تهران، تأکید شد که مناطق مختلف باید کمبودها و ایرادات سنوات گذشته را احصا و اصلاح کنند.

وی همچنین از فعالیت‌های رسانه‌ای فرمانداری گزارش داد و گفت: جلسات متعددی با رسانه‌ها، صداوسیما، رادیو و مطبوعات برگزار شده و درباره موضوعاتی مانند انتخابات تناسبی، نحوه ورود داوطلبان، الزامات استعفا و فرآیند ثبت‌نام تأکید شد که باید به‌موقع اطلاع‌رسانی شود.

خوش‌اقبال افزود: همچنین جلسه‌ای با آقای دکتر اسلامی و آقای شجاعان در وزارت کشور درباره آخرین وضعیت اجرای انتخابات تناسبی تشکیل شد و هماهنگی‌های لازم انجام گرفت.

وی در ادامه گفت: جلسه‌ای نیز در صحن شورای شهر تهران با حضور دکتر اسلامی برگزار شد و در آن مسائل مربوط به انتخابات الکترونیک، مدیریت شعب و ضرورت آموزش دقیق عوامل اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار تهران با اشاره به بررسی کامل شعب اخذ رأی اظهار داشت: مدارس، مساجد و کلیه شعب در حال بررسی هستند و نقاط ضعف و قوت به‌طور دقیق احصا شده است.

وی با بیان اینکه روستاهای تهران نسبت به سایر استان‌ها شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی دارند افزود: ویژگی‌های اجتماعی متفاوت باعث می‌شود حساسیت انتخابات در روستاهای تهران بیشتر باشد و در نتیجه باید با دقت و وسواس بیشتری اقدام کنیم.

خوش‌اقبال درباره ضرورت تأمین نیروی انسانی گفت: با توجه به فرآیند برگزاری انتخابات، نیازمند جذب نیرو مطابق ماده ۹۰ قانون انتخابات شوراها هستیم و لازم است از ظرفیت قانونی برای جذب نیرو تا پایان انتخابات استفاده شود.

وی با اشاره به لزوم امنیت شبکه و یکپارچه‌سازی زیرساخت فرمانداری اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک، زیرساخت شبکه فرمانداری باید امن و یکپارچه باشد. پیشنهاد ما این است که شرکت مجری امنیت شبکه استانداری که شناخت کافی از ساختار دارد، وارد فرایند شود و پلیس فتا نیز ذیل همان قرارداد مسئولیت امنیت شبکه فرمانداری را تا پایان انتخابات برعهده بگیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، فرماندار تهران در پایان تأکید کرد: به دلیل وسعت حوزه انتخابیه تهران و تعداد بسیار زیاد شعب، نیازمند افزایش دستگاه‌های احراز هویت هستیم و این موضوع باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

