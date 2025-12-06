خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار تهران:

آمادگی کامل تهران برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک؛ امین مردم و قانون خواهیم بود

آمادگی کامل تهران برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک؛ امین مردم و قانون خواهیم بود
کد خبر : 1723460
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان ستادهای انتخابات استان و شهرستان اعلام کرد: هدف فرمانداری آن است که امین مردم، امین قانون و امین نظام باشد و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دقیق، قانونی و به‌طور کامل الکترونیک برگزار کند.

به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در نشست مشترک ستاد انتخابات استان و شهرستان تهران با تشریح اقدامات انجام‌شده ستاد انتخابات شهرستان از ابتدای آغاز فرآیندهای انتخاباتی گفت: به‌محض ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تشکیل ستادها، نخستین جلسه شورای معاونین و بخشداران برگزار شد. در همان جلسه، اهمیت انتخابات، وظایف محوله و مسیر اجرای قانون تعیین و مصوب شد و ستاد انتخابات شهرستان نیز به‌موقع تشکیل و احکام صادر گردید. تلاش ما این بوده است که روح اصلی انتخابات یعنی امین مردم بودن و اجرای دقیق قانون، به‌طور کامل رعایت شود. 

وی افزود: چارت ستاد و احکام رؤسا و مسئولان کمیته‌های امنیتی، انتظامی، پشتیبانی و زیرساخت، به‌موقع ابلاغ شده و هر یک از مجموعه‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند. 

فرماندار تهران با اشاره به همزمانی انتخابات شوراها و انتخابات مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: به همین دلیل نخستین نشست مشترک با رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خبرگان و سپس جلسه با رئیس هیئت نظارت برگزار شد. 

خوش اقبال با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی گفت: پنج جلسه با مدیران اپراتورها با محوریت توسعه شبکه، تقویت زیرساخت‌ها و رفع نقاط ضعف فنی تشکیل شد. توصیه‌هایی که از سوی مجموعه استان مطرح شد، دقیقاً به مدیران منتقل گردید. 

وی افزود: پس از این جلسات، مدیرعامل محترم مخابرات کشور نیز دعوت شد تا آخرین وضعیت فیبر نوری، زیرساخت‌های ارتباطی و الزامات انتخابات تمام‌الکترونیک بررسی شود. تاکنون بیش از یازده جلسه تخصصی با مدیران مرتبط برگزار شده است. 

فرماندار تهران گفت: موضوعات مربوط به شبکه فیبر نوری، زیرساخت شبکه، رفع نقاط ضعف سنوات گذشته و پیش‌بینی تجهیزات مورد نیاز به‌طور کامل در دستور کار قرار دارد. 

وی در توضیح اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش گفت: در نخستین جلسه با مدیرکل آموزش و پرورش تهران، تأکید شد که مناطق مختلف باید کمبودها و ایرادات سنوات گذشته را احصا و اصلاح کنند. 

وی همچنین از فعالیت‌های رسانه‌ای فرمانداری گزارش داد و گفت: جلسات متعددی با رسانه‌ها، صداوسیما، رادیو و مطبوعات برگزار شده و درباره موضوعاتی مانند انتخابات تناسبی، نحوه ورود داوطلبان، الزامات استعفا و فرآیند ثبت‌نام تأکید شد که باید به‌موقع اطلاع‌رسانی شود. 

خوش‌اقبال افزود: همچنین جلسه‌ای با آقای دکتر اسلامی و آقای شجاعان در وزارت کشور درباره آخرین وضعیت اجرای انتخابات تناسبی تشکیل شد و هماهنگی‌های لازم انجام گرفت. 

وی در ادامه گفت: جلسه‌ای نیز در صحن شورای شهر تهران با حضور دکتر اسلامی برگزار شد و در آن مسائل مربوط به انتخابات الکترونیک، مدیریت شعب و ضرورت آموزش دقیق عوامل اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. 

فرماندار تهران با اشاره به بررسی کامل شعب اخذ رأی اظهار داشت: مدارس، مساجد و کلیه شعب در حال بررسی هستند و نقاط ضعف و قوت به‌طور دقیق احصا شده است. 

وی با بیان اینکه روستاهای تهران نسبت به سایر استان‌ها شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی دارند افزود: ویژگی‌های اجتماعی متفاوت باعث می‌شود حساسیت انتخابات در روستاهای تهران بیشتر باشد و در نتیجه باید با دقت و وسواس بیشتری اقدام کنیم. 

خوش‌اقبال درباره ضرورت تأمین نیروی انسانی گفت: با توجه به فرآیند برگزاری انتخابات، نیازمند جذب نیرو مطابق ماده ۹۰ قانون انتخابات شوراها هستیم و لازم است از ظرفیت قانونی برای جذب نیرو تا پایان انتخابات استفاده شود. 

وی با اشاره به لزوم امنیت شبکه و یکپارچه‌سازی زیرساخت فرمانداری اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک، زیرساخت شبکه فرمانداری باید امن و یکپارچه باشد. پیشنهاد ما این است که شرکت مجری امنیت شبکه استانداری که شناخت کافی از ساختار دارد، وارد فرایند شود و پلیس فتا نیز ذیل همان قرارداد مسئولیت امنیت شبکه فرمانداری را تا پایان انتخابات برعهده بگیرد. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران،  فرماندار تهران در پایان تأکید کرد: به دلیل وسعت حوزه انتخابیه تهران و تعداد بسیار زیاد شعب، نیازمند افزایش دستگاه‌های احراز هویت هستیم و این موضوع باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی