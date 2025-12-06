خبرگزاری کار ایران
هشدار درباره واکنش‌های آلرژیک به محصولات آرایشی

​معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: واکنش‌های آلرژیک به محصولات آرایشی بیش از آنچه تصور می‌شود شایع است.

به گزارش ایلنا، رؤیا مرجانیان، با اشاره به اینکه آلرژی می‌تواند در هر سنی بروز کند، افزود: بسیاری از شکایات پوستی ناشی از مصرف صابون‌ها، لوسیون‌ها، محصولات آرایش صورت و چشم و حتی عطرها به دلیل واکنش سیستم ایمنی نسبت به آلرژن‌ها است؛ موادی که ممکن است برای برخی افراد کاملاً بی‌خطر و برای برخی دیگر محرک و التهاب‌زا باشند. 

وی توضیح داد: زمانی که یک آلرژن وارد بدن می‌شود، سیستم ایمنی با ترشح موادی مانند آنتی‌بادی‌ها واکنش نشان می‌دهد و همین فرآیند منجر به علائمی چون قرمزی، خارش، التهاب یا کهیر می‌شود. 

مرجانیان تأکید کرد: شناخت مواد حساسیت‌زا نخستین و مهم‌ترین گام در پیشگیری از این مشکلات است. 

بر اساس اعلام ایفدانا، وی افزود: صرف اعتماد به عباراتی مانند «ضد حساسیت» یا «مناسب پوست حساس» کافی نیست، زیرا استاندارد دقیق و الزام‌آوری برای این عبارات وجود ندارد و مصرف‌کننده باید فهرست ترکیبات را به دقت مطالعه کند. 

مرجانیان گفت: برخی حساسیت‌ها ناشی از ترکیبات خاص موجود در عطرها یا مواد نگهدارنده است و اگر افراد سابقه واکنش پوستی دارند، باید از مصرف محصولاتی که ترکیبات ناشناخته یا مبهم دارند خودداری کنند. 

وی بر ضرورت مراجعه افراد دارای علائم مستمر یا شدید به متخصصین پوست تأکید و تصریح کرد: افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان نقش مهمی در کاهش عوارض ناخواسته دارد.

