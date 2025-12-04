در جریان سفر یکروزه رئیس سازمان بهزیستی به قم:
تفاهمنامه همکاری سازمان بهزیستی و حوزه علمیه به امضا رسید
در مراسمی که امروز در استان قم برگزار شد با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی و علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور تفاهمنامه همکاری میان این دو نهاد به امضا رسید. این تفاهمنامه بهمنظور تقویت همکاریهای علمی و فرهنگی در زمینه مشاوره و خدمات روانشناختی تنظیم شده است.
به گزارش ایلنا، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان بهزیستی و حوزههای علمیه کشور امروز در جریان سفر یکروزه رئیس سازمان بهزیستی به استان قم برگزار شد.
افزایش مراکز مشاوره سماح و رشد خدمات روانشناختی
مراکز مشاوره اسلامی سماح که زیر نظر حوزههای علمیه فعالیت میکنند، طی پنج سال گذشته از ۱۵ به ۳۰ مرکز افزایش یافته و ۱۵ مرکز دیگر نیز در دست افتتاح است.
در سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۵۳۲۸۴ نفر از این مراکز جلسه مشاوره دریافت کردهاند که بیشترین جلسات در حوزه خانواده (۱۳۶۹۴ نفر) و روانشناسی (۱۳۵۸۰ نفر) بوده است.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در سخنانی در این مراسم گفت: سازمان بهزیستی مولود انقلاب اسلامی است و در سطح جهانی نیز نقش مهمی ایفا کرده است. در سازمان ملل دو سخنرانی داشتم و به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کردم که ۱۵۰ ماده دارد و ما مفاد آن را در قانون حمایت از حقوق معلولان که ۳۴ ماده دارد، آوردهایم.
وی ادامه داد: به واسطه غربالگری چشم در سن ۳ تا ۶ سال، ۵۵۰ هزار نفر از نابینایی نجات یافتهاند و همچنین از غربالگری گوش که ۱۸ میلیون بار انجام شده، ۵۰ هزار کودک از ناشنوایی نجات پیدا کردهاند.
حسینی بیان کرد: سازمان بهزیستی در زمان تأسیس با ۷ ماموریت شروع به کار کرد اما امروز به ۱۷۰ ماموریت رسیده است. یکی از مهمترین مأموریتهای این سازمان توجه به حوزه سلامت اجتماعی است که مولفههایی چون رفاه، بهزیستی و فضائل اجتماعی را شامل میشود. بهطور جزئیتر سلامت اجتماعی بیش از ۱۵۰ بعد را پوشش میدهد و یکی از ارکان اصلی آن سلامت روان است.
وی ادامه داد: امروز در ایران و دنیا، مباحث سلامت معنوی، روانی و اجتماعی به مراتب حساستر از سلامت زیستی شدهاند. آمارهای جهانی نشان میدهند که ۸۰ درصد عوامل مؤثر بر سلامت به عوامل روانی و اجتماعی مربوط است و تنها ۲۰ درصد آن به عوامل زیستی برمیگردد. با این حال چند درصد از اعتبارات و ساختارهای ما در خدمت سلامت روان قرار دارد؟
با جامعه طوفانی مواجهیم
رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: در حالی که ۲۰ درصد عوامل مؤثر بر سلامت به عوامل زیستی مرتبط است اما ۸۰ درصد عوامل سلامت در حوزههای روانی و اجتماعی تأثیر دارد. با این وجود ما تنها یک هزارم امکانات و ساختارهای موجود را به این حوزه اختصاص میدهیم این در شرایطی است که جامعه امروز با چالشهای فراوانی روبهرو است که شاخص آن سرعت بالا و دگرگونی عمیق است و درگیری تمام ابعاد زندگی انسان را شامل میشود موضوعاتی که غالباً مبهم و غافلگیرکننده هستند.
حسینی با تأکید بر اهمیت سلامت روان در جامعه گفت: سلامت روان در جامعه امروز از سلامت زیستی اهمیت بیشتری یافته است. آمارهای جهانی نشان میدهد که ۸۰ درصد عوامل مؤثر بر سلامت، روانی و اجتماعی است و تنها ۲۰ درصد آن به عوامل زیستی مربوط میشود.
وی افزود: متأسفانه ساختارهای موجود برای حمایت از سلامت روان در کشور با وجود اهمیت این حوزه کافی نیست.
حسینی با اشاره به اینکه مدل تضاد فراگیر در جامعه بهطور فزایندهای در حال گسترش است، بیان کرد: در این راستا، مدل کسالت فراگیر و نبود نشاط واقعی حاکم شده است که این امر نشاط غیرواقعی را به انسان تحمیل میکند و نمیتواند به شادابی به ویژه شادی جمعی برسد. در ایران، هیجانات شادمانی و غم در روابط فردی و اجتماعی بهطور معکوس تغییر کرده است به طوری که در زندگی فردی، هیجانات شادی غالب است اما در جامعه هیجانات غمگین به ساختارهای اجتماعی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در این شرایط، هیجانات شادمانه یا کاذب هستند یا آنقدر سنتی که برای انبوه جامعه قابل استفاده نیست، این وضعیت باعث افزایش تنشهای روانی و مشکلات اجتماعی در جامعه میشود.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه به کمبود روانشناس متخصص در برخی زمینهها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در حوزههای روانشناسی سالمندی، اوتیسم، ناشنوایی و دیگر رشتهها، با کمبود متخصص مواجه هستیم. در حال حاضر، در ۳۵۰۰ مرکز مشاوره فعال در کشور به تازگی تلاش شده است تا در هر مرکز یک مشاور سالمندی تربیت شود.
وی بیان کرد: روانشناسی از دو منظر با دیگر علوم تفاوت دارد. برای اینکه یک فرد روانشناس به طور مؤثر و تخصصی در این حوزهها فعالیت کند باید ویژگیهای روانشناختی ویژهای داشته باشد که این امر یکی از الزامات اصلی در این حرفه است.
رئیس سازمان بهزیستی متذکر شد: این علم به شدت حوزوی، جغرافیایی و بومی است و حتی در روانشناسی برای اقشار و طبقات مختلف نیز مطالعات خاصی وجود دارد. به همین دلیل روانشناسی به شدت به فرهنگ دینی مردم ایران وابسته است. حرکت حوزه علمیه به این سمت ما را خوشحال میکند و نشان از توجه ویژه به نیازهای جامعه دارد.
حسینی عنوان کرد: سازمان بهزیستی در این حوزه اعلام نیاز میکند و در هر جایی که امکان کمک وجود داشته باشد، آماده همکاری و خدمت به حوزه علمیه است. ما امیدواریم این تفاهمنامه نقطه شروعی برای ارائه خدمات مؤثر و اثربخش در حوزه سلامت روان کشور باشد.
وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی، خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهمنظور ارائه خدمات مشاوره رایگان به تمام جامعه در دسترس است. این خط مشاوره با حضور ۶۰۰ روانشناس به ارائه خدمات تلفنی به افراد در سراسر کشور میپردازد. همچنین، مرکز اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ برای مواجهه با آسیبها و بحرانها در کشور فعال است. از طریق این مرکز، تب اجتماعی جامعه را اندازهگیری میکنیم تا بتوانیم سریعتر به بحرانها پاسخ دهیم.
فعالیت ۹ هزار مشاور در مراکز بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در حال حاضر، ۲۰ هزار موسسه که از سازمان بهزیستی مجوز دارند در زمینه توانبخشی و روانشناسی فعالیت میکنند. بیش از سه هزار مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی مجوز گرفتهاند که در آنها بیش از ۹ هزار روانشناس مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر این، ۶ هزار روانشناس نیز در خود سازمان بهزیستی به ارائه خدمات مشاوره میپردازند.
حسینی متذکر شد: طبق آییننامه مصوب دولت، تنها سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان مجاز به صدور مجوز برای تأسیس مراکز مشاوره هستند. در این راستا، سازمان بهزیستی به محتوای مشاورهای نیاز دارد که بر اساس فرهنگ دینی تهیه شده باشد به ویژه در زمینههایی مانند فقه اوتیسم، فقه معلولان و روشهای برخورد با فرزندان در مراکز شبهخانواده، نیاز به ارائه دستورالعملهای دقیق داریم.
تعهد به خدمات مبتنی بر اعتماد و همدلی
حسینی بیان کرد: اولین مسئولیت ما در سازمان بهزیستی ارائه خدمات مبتنی بر اعتماد به مردم است. ما باید به مردم بگوییم که با آنها همدلیم و از مشکلات و چالشهای آنها آگاهیم. اگرچه ممکن است نتوانیم تمام مشکلات افراد معلول را حل کنیم اما تمام تلاشمان را برای بهبود وضعیت آنان انجام دادهایم و تا امروز نیز در کنارشان خواهیم بود.
وی گفت: در راستای این اهداف، طرح سلام را راهاندازی کردهایم که شبکهای از داوطلبان را در سطح محلات ایجاد میکند. در این طرح، از طلاب حوزه علمیه نیز برای ارائه خدمات مشاورهای و اجتماعی استفاده خواهیم کرد تا همکاریهای بیشتری در سطح جامعه شکل گیرد.
تعامل حوزه علمیه و بهزیستی در سطح کشور توسعه یابد
در ادامه این مراسم، علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در سخنانی گفت: امیدواریم این تفاهمنامه سرآغازی برای تحول در خدمات مشاوره و سلامت روان در کشور باشد. ما معتقدیم که دین و علم باید در کنار هم باشند و در این راستا از منظر اسلامی به روانشناسی و مشاوره نگاه کنیم.
اعرافی افزود: در حوزه مشاوره اسلامی باید به نظام مشاورهای مبتنی بر آموزههای قرآن و فلسفه اسلامی توجه کنیم و برای طراحی یک منظومه جامع در این زمینه گام برداریم.
وی همچنین از طرح ایجاد یک برنامه پنجساله مشترک بین حوزه علمیه و سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: این برنامه میتواند به شکلی ملموس و عملی به تحول در خدمات مشاوره و سلامت روان منجر شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی، در پایان مراسم، مدیر حوزههای علمیه کشور تأکید کرد که تعامل میان حوزه علمیه و سازمان بهزیستی نباید محدود به ستادها باشد و باید این همکاریها به استانها و شهرهای مختلف گسترش یابد.
وی افزود: آشنایی حوزه با منظومه کارهای بهزیستی میتواند گرهگشا باشد و روحانیت میتواند در خدمت کارهای بهزیستی در سطح جامعه باشد.