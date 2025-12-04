نقش رژیم غذایی در کاهش عوارض مبتلایان به HIV

به گزار ایلنا، زهرا دهنوی همزمان با هفته آگاهی و اطلاع‌رسانی بیماری ایدز بر اهمیت تغذیه هدفمند در مدیریت بهتر این بیماری تأکید کرد و با توجه به اینکه ویروس HIV با ایجاد التهاب مزمن و افزایش نیازهای متابولیک بدن، خطر کاهش وزن، تحلیل عضلانی و اختلال در جذب مواد مغذی را افزایش می‌دهد،‌ گفت: در چنین شرایطی یک برنامه غذایی متعادل نه‌تنها از بروز سوءتغذیه جلوگیری می‌کند بلکه با حفظ ذخایر تغذیه‌ای، توان بدن را برای مقابله با بیماری تقویت می‌کند.

این عضو هیأت علمی گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به توصیه‌های علمی در زمینه تغذیه بیماران HIV اظهارکرد: دریافت انرژی و پروتئین کافی از منابعی نظیر گوشت‌های کم‌چرب، حبوبات، تخم‌مرغ و لبنیات کم‌چرب ضروری است. مصرف میوه‌ها و سبزی‌های متنوع به دلیل دارا بودن آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌های A، C و E نقش مهمی در کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب دارد.

وی همچنین به عوارض گوارشی برخی داروهای ضد رتروویروس اشاره کرد و گفت: گنجاندن فیبر کافی، مصرف مایعات فراوان و استفاده از غذاهای کم‌چرب در رژیم غذایی می‌تواند از مشکلات گوارشی بیماران بکاهد.

دهنوی خاطرنشان کرد: کمبود ریزمغذی‌هایی مانند ویتامین D، کلسیم، روی و سلنیوم در بیماران HIV شایع است و باید مورد توجه قرار گیرد چراکه این مواد نقش مهمی در عملکرد ایمنی و حفظ سلامت عمومی دارند و با توجه به ضعف سیستم ایمنی در بیماران HIV، رعایت اصول ایمنی غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تأکید کرد: پخت کامل گوشت و تخم‌مرغ، شست‌وشوی دقیق میوه‌ها و سبزی‌ها و پرهیز از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه و غذاهای خام یا نیم‌پز می‌تواند از بروز عفونت‌های غذایی جلوگیری کند.

به گزارش وبدا، دهنوی در پایان تصریح کرد: ترکیب دانش علمی با برنامه‌ریزی تغذیه‌ای هدفمند می‌تواند امیدی تازه برای دستیابی به زندگی سالم‌تر و طولانی‌تر در مبتلایان به HIV ایجاد کند.

