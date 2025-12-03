اختلاف خانوادگی منجر به قتل کودک ۵ ساله شد
فرمانده انتظامی زابل از شناسایی و دستگیری قاتل کودک 5 ساله زابلی کمتر از 3 ساعت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "حسینعلی سنچولی" گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع قتل یک کودک 5 ساله به وسیله ضربات چوب و چماق در یکی از محلات زابل، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با حضور در محل و انجام تحقیقات گسترده ، قاتل را شناسایی و موفق شدند وی را در کمتر از 3 ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به قتل اعتراف و انگیزه خود از وقوع این جنایت را اختلافات خانوادگی عنوان کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.