اختلاف خانوادگی منجر به قتل کودک ۵ ساله شد

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با حضور در محل و انجام تحقیقات گسترده ، قاتل را شناسایی و موفق شدند وی را در کمتر از 3 ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به قتل اعتراف و انگیزه خود از وقوع این جنایت را اختلافات خانوادگی عنوان کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.