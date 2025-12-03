خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختلاف خانوادگی منجر به قتل کودک ۵ ساله شد

اختلاف خانوادگی منجر به قتل کودک ۵ ساله شد
کد خبر : 1722510
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی زابل از شناسایی و دستگیری قاتل کودک 5 ساله زابلی کمتر از 3 ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "حسینعلی سنچولی" گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع قتل یک کودک 5 ساله به وسیله ضربات چوب و چماق در یکی از محلات زابل، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با حضور در محل و انجام تحقیقات گسترده ، قاتل را شناسایی و موفق شدند وی را در کمتر از 3 ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به قتل اعتراف و انگیزه خود از وقوع این جنایت را اختلافات خانوادگی عنوان کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی