خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آموزش و پرورش اعلام کرد:

جزئیات برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان

جزئیات برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان
کد خبر : 1722400
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه بزرگسال آموزش از راه دور ایثارگران و داوطلب آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در نوبت دی ماه سال تحصیلی۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه بزرگسال آموزش از راه دور ایثارگران و داوطلب آزاد رشته‌های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در نوبت دی ماه سال تحصیلی۱۴۰۵-۱۴۰۴ از سوی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام شد. 

در بخشی از نکات قابل توجه این برنامه، آمده است: 

سوالات آزمون‌ها براساس مفاد راهنمای عمل ارزشیابی و جداول بارم‌بندی متناسب با اهداف محتوا و ارزشیابی دروس طراحی می‌شوند. راهنمای عمل و جداول مذکور در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزشی و همچنین مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به نشانی azmoon. medu. gov. ir قابل مشاهده می‌باشد. 

لازم به ذکر است؛ در خصوص برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در دی ماه سال جاری، شایسته است به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که در ایام مذکور ضمن دایر بودن کلاس‌ها آزمونی برگزار نشود و آزمونها پس از ایام اعتکاف ادامه یابند. مدارس می‌توانند وفق مقررات از تعطیلی کلاس درس در دی ماه برای برگزاری آزمون‌ها استفاده کنند و در صورت نیاز بخشی از تعطیلات مورد نیاز برای برگزاری آزمون‌ها را به پس از ایام اعتکاف موکول نمایند. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، لازم است به شرکت کنندگان در آزمون دی ماه اطلاع داده شود که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمرات این نوبت به عنوان سابقه تحصیلی به سازمان سنجش ارسال نمی‌شود و به منظور ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی برای اعمال در آزمون سراسری، لازم است در نوبت خرداد درس مورد نظر خود را انتخاب و در آزمون آن شرکت کنند.

جزئیات برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی