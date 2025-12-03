آموزش و پرورش اعلام کرد:
جزئیات برنامه امتحانات نهایی دیماه دانشآموزان
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه بزرگسال آموزش از راه دور ایثارگران و داوطلب آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در نوبت دی ماه سال تحصیلی۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.
در بخشی از نکات قابل توجه این برنامه، آمده است:
سوالات آزمونها براساس مفاد راهنمای عمل ارزشیابی و جداول بارمبندی متناسب با اهداف محتوا و ارزشیابی دروس طراحی میشوند. راهنمای عمل و جداول مذکور در پایگاه اطلاعرسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همچنین مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به نشانی azmoon. medu. gov. ir قابل مشاهده میباشد.
لازم به ذکر است؛ در خصوص برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در دی ماه سال جاری، شایسته است به گونهای برنامه ریزی نمایند که در ایام مذکور ضمن دایر بودن کلاسها آزمونی برگزار نشود و آزمونها پس از ایام اعتکاف ادامه یابند. مدارس میتوانند وفق مقررات از تعطیلی کلاس درس در دی ماه برای برگزاری آزمونها استفاده کنند و در صورت نیاز بخشی از تعطیلات مورد نیاز برای برگزاری آزمونها را به پس از ایام اعتکاف موکول نمایند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، لازم است به شرکت کنندگان در آزمون دی ماه اطلاع داده شود که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمرات این نوبت به عنوان سابقه تحصیلی به سازمان سنجش ارسال نمیشود و به منظور ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی برای اعمال در آزمون سراسری، لازم است در نوبت خرداد درس مورد نظر خود را انتخاب و در آزمون آن شرکت کنند.