ایران و سودان به دنبال گسترش تبادلات علمی و دانشگاهی

به گزارش ایلنا، حبیبا در آغاز این نشست ضمن خوشامدگویی به سفیر سودان، اظهار داشت: خوشحالیم که میزبان شما هستیم و امیدواریم این دیدار منجر به ایجاد فرصت‌های جدیدی برای تبادل علمی و فرهنگی میان ایران و سودان شود زیرا کشورهای اسلامی دارای اشتراکات فرهنگی و دینی بالایی هستند و می‌توانند با همکاری، بر چالش‌ها فائق آیند.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین به جایگاه برجسته دانشگاه‌های ایران در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: ایران به دلیل تعداد و کیفیت بالای دانشگاه‌های خود در دنیا شناخته شده است و در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی، در برخی رشته‌ها بین رتبه‌های ۱۲ تا ۱۷ قرار دارد به طوری که در حوزه‌های بیوتکنولوژی، الکترونیک و فناوری‌های نوین دستاوردهای چشمگیری داشته است.

وی افزود: ایران آمادگی دارد تا تبادلات علمی و دانشگاهی را گسترش دهد و به ارائه بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی به استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی سودان بپردازد. همچنین ما برای جذب دانشگاهیان غیر بورسیه که با هزینه شخصی قصد تحصیل در ایران را دارند، بستر مناسبی فراهم کرده‌ایم.

حبیبا با اشاره به حضور ۲۳ دانشجوی سودانی در ۱۲ دانشگاه ایران، خاطرنشان کرد: ۲۲ درصد از این دانشجویان را بانوان تشکیل داده‌اند و ما امیدواریم با توسعه همکاری‌ها، تعداد دانشجویان سودانی در ایران افزایش یابد.

وی نیز در این دیدار به تسهیلات و هزینه‌های تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در ایران اشاره کرد.

مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل این سازمان با معرفی ۲۱۰ دانشگاه در ایران که مجوز پذیرش دانشجویان بین‌المللی را دارند، اظهار داشت: دانشگاه‌های ما در وزارت علوم و وزارت بهداشت در تمامی استان‌ها پراکنده هستند و تنها متمرکز در تهران نیستند. این تنوع موجب می‌شود که دانشجویان در هر نقطه از کشور بتوانند از فرصت‌های تحصیلی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به هزینه‌های شهریه برای دوره‌های مختلف تحصیلی، افزود: هزینه شهریه برای دوره کارشناسی در وزارت علوم بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار در سال است، که در مقایسه با دانشگاه‌های منطقه‌ای قابل قبول و رقابتی به نظر می‌رسد. برای رشته‌های پزشکی، شهریه در حدود ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار برای مقاطع کارشناسی ارشد و ۱۲۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار برای دکتری در وزارت علوم و بین ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ دلار در وزارت بهداشت تعیین شده است.

جعفری همچنین به هزینه‌های زندگی در ایران اشاره کرد و گفت: هزینه‌های زندگی در شهرهای ایران به طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار ماهانه برآورد می‌شود که رقم بسیار پایینی برای دانشجویان خارجی محسوب می‌شود. بر این اساس، ایران می‌تواند به عنوان یک کشور با اعتبار بالا و هزینه‌های مناسب، گزینه‌ای جذاب برای تحصیل دانشجویان بین‌المللی باشد.

وی در پایان با تأکید بر کیفیت بالای آموزش در ایران، از دانشجویان خارجی دعوت کرد تا کشور ایران را به عنوان مقصد تحصیلی خود انتخاب کنند.

گفتنی است در این دیدار دکتر رسولی‌پور مشاور عالی رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر قنبری باغستان معاون بوری و امور دانشجویان خارج، دکتر جعفری مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل، مسعود کیان بخش نماینده وزارت امور خارجه و خالد ابراهیم الشیخ معاون سفیر جمهوری سودان نیز حضور داشتند.

دانشجویان سودانی؛ سفیران فرهنگی و علمی ایران در سودان

عبدالعزیز حسن طاها، در دیدار با رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشجویان سودانی و ایرانی با همدیگر ارتباط نزدیک دارند و امیدواریم این ارتباطات به افزایش تعداد دانشجویان سودانی در ایران منجر شود در واقع دانشجویان مشغول به تحصیل در ایران سفیران فرهنگی و علمی ایران در سودان هستند.

سفیر جمهوری سودان، بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی و فناوری بین دو کشور تأکید کرد.

وی در این نشست ضمن ابراز تشکر از مهمان‌نوازی ایرانیان، به روابط تاریخی و مشترکات فرهنگی دو ملت مسلمان اشاره کرد و افزود: سودان و ایران همیشه برادرانه در کنار یکدیگر بوده‌اند و روابط دو کشور در حال حاضر به مرحله جدیدی وارد شده است. ما به دنبال تقویت این روابط علمی و فرهنگی هستیم.

سفیر جمهوری سودان در ادامه به وضعیت فعلی کشور سودان و تأثیر جنگ‌ها بر زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: اگرچه ساختمان‌ها و تجهیزات ممکن است آسیب دیده باشند، اما نیروی انسانی و ظرفیت‌های علمی هنوز پابرجاست. امیدواریم با همکاری ایران از این چالش‌ها عبور کنیم، زیرا دشمنان ما مشترک هستند.

طاها همچنین به نقشی که ایران می‌تواند در توسعه علمی و فناوری در سودان ایفا کند اشاره کرد و گفت: ما از حمایت‌های رئیس سازمان امور دانشجویان قدردانی می‌کنیم. به ویژه در این روزها که سودان با چالش‌های جدی مواجه است، همکاری با ایران می‌تواند به پیشرفت‌های قابل توجهی بیانجامد.

سفیر جمهوری سودان با بیان اینکه هدف اصلی ما ما ارتقای تبادل علمی و فناوری است؛ اظهار کرد: تحصیل دانشجویان به هر روشی از جمله ادامه تحصیل با هزینه شخصی و یا بورس تحصیلی در ایران انجام شود، برای ما خوشایند خواهد بود.

خالد ابراهیم شیخ، نیز در این دیدار به ابراز خوشحالی از روابط بین دو کشور و وضعیت دانشجویان سودانی در ایران پرداخت.

معاون سفیر جمهوری سودان ضمن تشکر از مهمان‌نوازی ایرانیان گفت: دانشجویان سودانی که در ایران تحصیل می‌کنند، از شرایط آموزشی و محیط زندگی خود راضی هستند و تاکنون هیچ گونه شکایتی گزارش نشده است. این دانشجویان شامل دانشجویان با هزینه شخصی و دانشجویان بورسیه می‌شود. همگی از کیفیت تحصیل و خدمات ارائه شده تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

خالد ابراهیم همچنین به پیشرفت‌های برخی از دانشجویان در زمینه‌های پزشکی اشاره کرد و گفت: ما دارای فارغ‌التحصیلانی هستیم که در حیطه‌های مهمی مانند انتقال اعضای بدن مشغول به فعالیت هستند. این امر مایه افتخار است و نشان‌دهنده کیفیت آموزش پزشکی در ایران می‌باشد.

معاون سفیر سودان در پایان از تمایل برای افزایش تعداد دانشجویان سودانی در ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های علمی و آموزشی بین دو کشور گسترش یابد.

هیچ محدودیتی برای پذیرش دانشجو از آفریقا و به ویژه سودان نداریم

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، در جلسه دیدار رئیس سازمان امور دانشجویان با سفیر جمهوری سودان، گفت: نگاه آموزش عالی ما به آفریقا مثبت است. قرن آینده، به واقع قرن آفریقا است و سودان به عنوان یک کشور مهم محسوب می‌شود در این راستا ایران هیچ محدودیتی برای پذیرش دانشجو از آفریقا و به ویژه سودان ندارد.

قنبری باغستان، به اهمیت همکاری‌های علمی و آموزشی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: به لحاظ تاربخی سودان جایگاه علمی برجسته‌ای در جهان اسلام داشته و به طور خاص دانشمندان سودانی نقش مهمی در مباحث دینی و به ویژه اسلامی‌سازی دانش در جهان داشته اند. سودان همچنین مراودات علمی و دانشجویی زیادی با بسیاری از کشورهای اسلامی داشته به طوریکه در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، حدود هزار دانشجو از سودان در دانشگاه‌های مالزی مشغول به تحصیل بودند. این نشان دهنده ظرفیت بسیار زیاد سودان است و ایران نیز می‌تواند میزبان خوبی برای دانشجویان سودانی باشد.

وی در ادامه به چالش‌های ناشی از جنگ و نیاز به نیروی انسانی ماهر برای ساخت و توسعه کشورها پرداخت و افزود: واقعیت این است که برای ایجاد توسعه پایدار، کشورهای در حال توسعه به نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند در زمینه فناوری‌های نوین نیاز دارند. تأثیر فناوری در دو جنگی که در ایران و سودان رخ داد، به وضوح مشهود است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های آموزشی ایران افزود: در حوزه آموزش عالی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در کنار دولت و مردم سودان قرار گیرد. در حال حاضر، ایران دارای بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌های فنی و مهندسی، پزشکی، مدیریت و معماری است. بر این اساس، دانشجویان سودانی علاقه‌مند به ادامه تحصیل، به ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی، می‌توانند به ایران بیایند و از امکانات آموزشی ما بهره‌مند شوند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، در ارتباط با اهمیت آفریقا در آینده جهانی و نقش سودان به عنوان یک کشور کلیدی در این قاره، بیان کرد: نگاه آموزش عالی ما به آفریقا بسیار مثبت است. قرن آینده، به واقع قرن آفریقا است و سودان به عنوان یک کشور مهم می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های موجود در ایران در حوزه آموزش عالی، پژوهش و فناوری بهره‌برداری کند.

وی ادامه داد: ایران هیچ محدودیتی برای پذیرش و آموزش دانشجویان از سودان ندارد و ما امیدواریم که نه تنها ۲۰ دانشجو، بلکه تا ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دانشجو از سودان را جذب کنیم. با اطمینان می‌گویم که هیچ کشوری مانند ایران نمی‌تواند در زمینه‌های فنی و مهندسی، مدیریت و پزشکی به سودان کمک کند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: خدمات آموزشی در ایران نه تنها از نظر اقتصادی ارزان‌تر است، بلکه از لحاظ علمی و کیفی نیز در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، عربستان و مصر در سطح بالاتری قرار دارد.

قنبری باغستان همچنین با اشاره به فرصت‌های تحقیقاتی برای اعضای هیئت علمی سودانی خاطرنشان کرد: این اساتید می‌توانند برای دوره‌های کوتاه‌مدت، مانند ۶ ماه، ۹ ماه یا یک سال به دانشگاه‌های ایران سفر کنند و علاوه بر آموزش به پژوهش نیز بپردازند. این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های علمی و پژوهشی بیشتر با دانشگاه‌های سودان باشد.

قنبری باغستان، در ادامه سخنان خود به سومین محور همکاری‌ها، یعنی نقش اساتید و مهندسان ایرانی در توسعه کشور سودان، اشاره کرد و افزود: اگر سودان مایل باشد، می‌تواند از ظرفیت نیروی انسانی ایران در پروژه‌های توسعه و ساخت و ساز زیرساخت‌ها، به ویژه در حوزه فناوری نانو بهره‌برداری کند. ایران از جمله چهار کشور نخست جهان است که در زمینه تولید علم در نانو فعالیت دارد. همچنین در حوزه کشاورزی، بهترین گلخانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) در ایران و در پارک‌های فناوری ما بومی شده‌اند و می‌تواند به آسانی به سودان منتقل شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، دکتر قنبری باغستان در پایان تأکید کرد: مهندسان و فارغ‌التحصیلان ایرانی در بسیاری از زمینه‌های مختلف می‌توانند به پروژه‌های توسعه سودان کمک کنند.

