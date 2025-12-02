خبرگزاری کار ایران
تشکری هاشمی:

نبود نهاد نظارتی قوی، شهرسازی تهران را به «قلک» تبدیل کرده است

در جریان بحث‌های جدی شورای شهر تهران درباره سرنوشت طرح «ارتقای نهاد پایش طرح‌های توسعه شهر تهران به سازمان»، جعفر تشکری هاشمی، عضو شورا، با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد نظارتی قوی برای پایش طرح‌های توسعه شهری، از تبدیل شدن شهرسازی به موضوعی صرفاً درآمدزا انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تشکری هاشمی در جریان این بحث در صحن شورای شهر تهران که با مواضع مختلفی همراه بود، گفت: اساس توسعه، اساس پایداری یک شهر است. ما راجع به افق بلندمدت شهری صحبت می‌کنیم که پیشینه‌ای پر از مشکلات و چالش‌های جدی دارد. 

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی افزود: اگر تهران با زحمات زیاد توانسته طرح جامع داشته باشد، آیا می‌توان آن را رها کرد؟ مگر می‌شود گفت طرح جامعی را نوشتیم و هرکس هرطور دلش خواست تفسیر و اجرا کند؟ طرح جامع و طرح تفصیلی باید با هم همخوانی داشته باشند و کنترل شوند. 

این عضو شورای شهر هشدار داد: متأسفانه شاهد یک سری مسائل مثل تصمیمات کمیسیون ماده پنج و اقدامات خودسرانه بعضی واحدهای شهرداری هستیم. نبود نهاد پایش باعث خواهد شد تا تخلفات گسترده در موضوعات شهرسازی داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه نباید به شهرسازی فقط به چشم یک منبع درآمد نگاه کرد، گفت: واقعیت این است که به شهرسازی در شهرداری به عنوان قلک نگاه می‌شود. اگر ما در تهران به آن به عنوان یک «قلک» و با دید پول‌زایی نگاه کنیم، کیفیت زندگی مردم و استانداردهای شهری کجا می‌رود؟ چه نهادی می‌خواهد بر آن نظارت کند؟ 

تشکری هاشمی با تقدیر از تجربه ریاست شورای شهر اظهار داشت: آقای مهندس چمران با سابقه چند دهه در حوزه شهرسازی، عصاره تجربه زندگی خود را اینجا در طبق اخلاص گذاشته و می‌گویند برای نظارت خوب، کنترل و انطباق فعالیت‌ها با طرح‌های بالادستی، نیاز به این «سازمان» داریم. 

وی دلیل تأکید بر لفظ «سازمان» را چنین توضیح داد: دلیلش به نظرم روشن است، چون «نهاد» تعریف دقیقی در ساختار، سلسله مراتب و وظایف ندارد. ضرورت وجود چنین دستگاهی را نگاه کلان به شهرداری تایید می‌کند. 

این عضو شورا با بیان اینکه شورا مرجع سیاست‌گذاری است و شهرداری مجری، از اعمال فشار برای جهت‌دهی به تصمیمات شورا انتقاد کرد: اینکه ببینیم جاهایی فشار می‌آورند که یک ساختار تصویب شود یا نشود، قابل قبول نیست. چقدر در شورا گفتیم ساختاری به نام «سازمان فناوری‌های نوین» نیاز نداریم. چقدر گفتیم برخی شرکت‌ها منحله هستند و نباید احیا شوند. آن کارها با میل شهرداری انجام می‌شود، اما کارهای ضروری که شورا تشخیص می‌دهد، روی زمین می‌ماند.

