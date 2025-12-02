به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند؛ معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر اهمیت توجه هم‌زمان به مناطق محروم و مراکز استان‌ها، نهضت مدرسه‌سازی را فرصتی کم‌نظیر برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در سطح کشور دانست.

وی با اشاره به حمایت ویژه رئیس جمهور از این نهضت ملی، اظهار داشت: دستگاه‌های مسئول باید با دقت و مطالعه کامل، اجرای طرح‌ها را پیش ببرند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فضاهای آموزشی در شهرهای بزرگ، قدیمی و نیازمند نوسازی هستند، افزود: برخی از این مدارس حتی از سوی دستگاه‌های مسئول، غیرایمن اعلام شده‌اند و باید از ظرفیت نهضت مدرسه‌سازی برای بازسازی آن‌ها بهره گرفت.

فولادوند برخورداری از کلاس‌های استاندارد را شرط اولیه دستیابی به کیفیت آموزشی عنوان کرد و گفت: میانگین تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های استاندارد جهانی کمتر از ۲۰ نفر است و نمی‌توان با کلاس‌های ۴۰ نفره انتظار کیفیت مطلوب آموزشی داشت.

وی با اشاره به شرایط استان کرمان و حضور مدیران متخصص و با تجربه، بر ظرفیت بالای این استان در بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و کارخانه‌ها تأکید کرد و آن را فرصتی برای انجام اقدامات ماندگار و مؤثر در حوزه آموزش دانست.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر پایه این گزارش، آیین کلنگ زنی هنرستان ۱۸ کلاسه الله آباد با حضور عبدالرضا فولادوند معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور برگزار شد.

