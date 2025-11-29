به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور در توضیح بیشتر اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران فردا و پس فردا ۹ و ۱۰ آذرماه طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از در منازل در تهران اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: فردا و پس فردا تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

وی افزود: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می‌نماید. ضمن اینکه صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.