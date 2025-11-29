آتشسوزی در ساختمان اقامتی خیابان سعدی؛ ۷۰ نفر نجات یافتند
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از آتشسوزی بامدادی در یک ساختمان اقامتی–تجاری در خیابان سعدی خبر داد و گفت: در این حادثه حدود ۷۰ نفر از ساکنان توسط آتشنشانان نجات یافتند و این حادثه تلفات جانی نداشت.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: ساعت ۲:۳۳ بامداد امروز حادثه آتشسوزی در انبار کالای یک ساختمان اقامتی و تجمعی در خیابان سعدی، پایینتر از خیابان امیرکبیر گزارش شد.
بهگفته او، بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل اعزام شدند و نیروها در مدت ۵ دقیقه به محل رسیدند. این ساختمان پنجطبقه دارای کاربری مهمانپذیر و مسافرخانه در طبقات بالا و مغازهها و انبارهای تجاری در طبقه همکف و اول بود.
ملکی توضیح داد: یکی از انبارها با وسعت حدود ۲۰ متر که محل نگهداری لوازم برقی، قطعات کامپیوتری، کابل و تجهیزات مشابه بود، کاملاً شعلهور شده و دود بسیار غلیظ و سمی ناشی از سوختن این مواد به سرعت در طبقات بالایی پخش شده بود. بخشی از آتش به یکی از واحدهای طبقه بالا نیز سرایت کرده و در آستانه گسترش به واحدهای مجاور قرار داشت.
او افزود: برخی درها بسته بود و آتشنشانان با استفاده از ابزارهایی مانند سنگفرز اقدام به بازکردن آنها کردند تا مطمئن شوند آتش گسترش پیدا نکند و فردی در واحدها گرفتار نباشد.
ملکی با اشاره به عملیات نجات گفت: گروههای امداد موفق شدند حدود ۷۰ نفر از افرادی را که در آن ساعت در ساختمان حضور داشتند به فضای باز منتقل کنند.اورژانس وضعیت این افراد را بررسی کرد و خوشبختانه مصدومیت حاد یا تلفات جانی در این حادثه گزارش نشد.
سخنگوی آتشنشانی اعلام کرد: آتش در نهایت کنترل و در ساعت ۴:۵۵ بامداد کاملاً خاموش شد و از سرایت آن به اطراف جلوگیری به عمل آمد.
او در ادامه با هشدار درباره نبود ایمنی در این ساختمان گفت: این ساختمان هیچگونه سیستم اعلام یا اطفای حریق نداشت. در ساختمانی که برای اقامت مهمان استفاده میشود، قرار دادن انبارهای بزرگ در طبقات پایین ریسک حادثه را بهشدت بالا میبرد. خوشبختانه این حادثه به خیر گذشت اما همیشه اینقدر خوششانس نیستیم.
ملکی در پایان تأکید کرد که مالکان و بهرهبرداران چنین ساختمانهایی باید وضعیت ایمنی را جدی بگیرند تا از تکرار حوادث مرگبار پیشگیری شود.