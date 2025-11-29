در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
تعیین چارچوب برای استفاده دانشجویان از هوش مصنوعی؛ حدود بهرهگیری از چت GPT مشخص شد
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره استفاده دانشجویان از هوش مصنوعی در پایان نامهها و پروژههای دانشگاهی اعلام کرد: معاونت پژوهشی وزارت علوم یک آییننامه مشخص، منسجم و رسمی برای نحوه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تدوین و ابلاغ کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالهای اخیر، استفاده از هوش مصنوعی در دانشگاههای کشور به سرعت گسترش یافته و بسیاری از دانشجویان آن را بهعنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت پژوهش، تسریع فرآیند تحلیل داده و بهبود نگارش علمی به کار میگیرند. سیاستهای کلان آموزش عالی نیز بارها بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، در عرصه علم و پژوهش تأکید کرده است. با این حال، تجربه دانشجویان روایت دیگری دارد؛ روایتی که نشان میدهد این فناوری نوپا هنوز در مرز میان پذیرش و مقاومت قرار دارد.
بنا بر گفته دانشجویان، اگرچه در نگاه رسمی قرار است هوش مصنوعی مکمل تلاش پژوهشگران باشد، اما در عمل بسیاری از آنان پس از استفاده از این ابزارها در پروژهها یا پایاننامهها با برخورد یا محدودیت از سوی برخی اساتید مواجه میشوند. در نتیجه دانشجو میان توصیه به استفاده از هوش مصنوعی و ترس از تبعات آن سرگردان میماند.
«محمدنبی شهیکی» معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره استفاده دانشجویان از ابزارهای هوش مصنوعی، اظهار کرد: در این راستا معاونت پژوهشی وزارت علوم یک آییننامه مشخص، منسجم و رسمی برای نحوه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تدوین کرده و ماه گذشته آن را ابلاغ کرده است.
وی اضافه کرد: در این آیین نامه مشخص شده است که تا چه سطحی دانشجویان می توانند از چت GPT و سایر ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنند. همچنین در این آیین نامه مشخص شده است که در چه مواردی هوش مصنوعی قابل استفاده نیست و حد و مرز استفاده از آن تعیین شده است.
شهیکی در پاسخ به این پرسش که آیا اساتید قادر خواهند بود تشخیص دهند دانشجو در کدام بخش از هوش مصنوعی استفاده کرده است؟ گفت: این موضوع بسته به هر استاد متفاوت است، اما بههرحال بخشی از متونی که توسط ابزارهای هوش مصنوعی تولید میشود، قابل شناسایی خواهد بود و بخشی دیگر قابل شناسایی نیست.