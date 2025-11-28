رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرد:
اجرای طرح زوج و فرد فردا از در منازل از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران فردا شنبه ۸ آذر ماه طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از در منازل در تهران اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: تردد کامیونها و وسایل نقلیه سنگین به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام میکمد.
قابل ذکر است صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.