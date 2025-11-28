خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرد:

اجرای طرح زوج و فرد فردا از در منازل از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران فردا شنبه ۸ آذر ماه طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از در منازل در تهران اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و  فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می‌کمد.

قابل ذکر است صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.

