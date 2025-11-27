خبرگزاری کار ایران
از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین خودداری کنید

کد خبر : 1719706
رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از وضعیت ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ درباره وضعیت ترافیک پنجشنبه ششمین روز آذر ماه گفت: امروز وضعیت تردد در تمامی معابر و بزرگراه‌های پایتخت همچنان عادی و روان است و در معابرخلوت صبحگاهی، هیچ بار ترافیکی مشاهده نگردیده و حرکت خودروها به آسانی انجام می‌پذیرد. 

وی در ادامه افزود: از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود. تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی معابر بزرگراهی شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند. رانندگان با توجه به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئن تردد کنند. 

رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید. 

بر اساس اعلام مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://Tehran.rahvar۱۲۰. ir/ مراجعه کنید.

