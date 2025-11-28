در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تهدید مدیران محلات از سوی برخی مدیران شهرداری برای واریز مبالغ به حسابهای شخصی!
عضو شورای شهر تهران از «درخواستهای مالی غیرقانونی» برخی مدیران شهرداری از سرای محلات خبر داد. ناصر امانی پیگیری این تخلفات را قطعی خواند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی هفته گذشته شورای شهر تهران، «ناصر امانی» با ارایه تذکری مبسوط، از تخلفات مالی گسترده در مدیریت محلات خبر داد و از «دستورات شفاهی برای واریز مبالغ به حسابهای شخصی» و «بایگانی غیرواقعی هزینهها» پرده برداشت. این عضو شورای شهر، تهدید مدیران محلات با اشاره به «انتخابات آینده» را به عنوان یکی از ابزارهای فشار برای انجام این تخلفات عنوان کرد.
موضوعی که به ذهن متبادر میشود، این پرسش است که این تهدیدها از سوی چه کسانی صورت می گیرد؟ با توجه به اینکه انتخاب مدیر محله بر عهده هیئت امنای محلات است، نخستین گزینهای که به ذهن میرسد، اعضای این هیئت هستند. با اینحال، افراد مورد اشاره امانی، اشخاص دیگری بودند.
امانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در توضیح این مسئله گفت: مدیرانی از شهرداری در رده مناطق و نواحی، از مدیران محلات درخواست اعتبار مالی از درآمد سرای محله میکنند و گاهی با توجه به نزدیکی زمان انتخابات، آنان را تهدید میکنند؛ چرا که این مدیران میتوانند در رایزنیهای محلی تأثیرگذار باشند.
این عضو شورای شهر قبلاً اعلام کرد بود که در صورت عدم پیگیری، مصادیق این تخلفات را بهصورت عمومی اعلام خواهد کرد. وی درباره پیگیری این تخلفات تأکید کرد: خوشبختانه پیگیریهای لازم صورت گرفته و این پرونده در حال بررسی و جمعبندی نهایی است و به زودی نتایج آن اعلام میشود.
امانی در ادامه و در پاسخ به این سؤال که «آیا انتخاب دموکراتیک مدیران محلات توسط مردم میتواند تضمینی برای کاهش فساد باشد؟» به تشریح سازوکار فعلی و موانع پیشرو پرداخت.
وی توضیح داد: نظام نامه مصوب شورا، سازوکاری را پیشبینی کرده که بر اساس آن، هیئتهای امنای محلات - متشکل از نمایندگان مردم و نهادهای عمومی غیردولتی - مدیر محله را از بین سه کاندیدای پیشنهادی منطقه انتخاب میکنند.
عضو شورای شهر تهران با بیان مخالفت خود با بسیاری از بندهای این نظامنامه اعلام کرد: این نظام قطعاً کامل نیست. در این دوره تلاش کردیم این سازه اجتماعی که در دوره گذشته منحل شد را به شکلی پا بر جا نگه داریم.
این مقام مسئول ادامه داد: من خود از جمله کسانی بودم که معتقد بودم عمده تکیه ما باید بر انتخاب معتمدین محلی مردمی باشد. اما متأسفانه وزارت کشور و دیوان عدالت اجازه برگزاری چنین انتخابات محلی را به ما نمیدهند.در نتیجه ناچار شدیم خودمان افراد را انتخاب کنیم. البته عمدتا از شورا یاران سابق را انتخاب کردیم که به شکلی نماینده مردم بودند.
امانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده، هرچه بگذرد، این روند مردمیتر شده و سطح مشارکت شهروندان افزایش یابد.