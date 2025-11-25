برگزاری پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی
پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) با شرکت بیش از ۱۲۰ نفر از اتباع کشورهای مختلف در ۱۲ حوزه امتحانی داخل و خارج از کشور برگزار شد و رشد قابل توجهی در مقایسه با دوره پیشین نشان داد.
به گزارش ایلنا، پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) ویژه فارسیآموزان غیر ایرانی، روز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با همکاری مرکز همکاریهای علمی بینالمللی، سازمان امور دانشجویان، سازمان سنجش آموزش کشور و نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار شد.
در این دوره از آزمون، بیش از ۱۲۰ نفر از اتباع کشورهای مختلف در ۱۲ حوزه امتحانی داخل و خارج از کشور شرکت کردند که این تعداد، رشد قابل توجهی را نسبت به دوره پیشین نشان میدهد.
این آزمون در چهار بخش شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.
حوزههای امتحانی داخل کشور شامل شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و سنندج بودند. حوزههای امتحانی خارج از کشور نیز شامل عراق (در پنج شهر)، لبنان، ارمنستان و پاکستان بودند.
بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت علوم، ، آزمون سامفا به عنوان مهمترین و معتبرترین آزمون بسندگی زبان فارسی شناخته میشود که نتایج آن توسط دانشگاهها و شرکتهای ایرانی و خارجی مورد تایید است. این آزمون از سال ۱۳۹۶ به صورت مستمر توسط مرکز همکاریهای علمی بینالمللی در حال برگزاری است.
هدف از برگزاری این آزمون، سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی غیرفارسیزبانان و کمک به توسعه و ترویج زبان فارسی در سطح بینالمللی است.