به گزارش ایلنا، محمد رشیدی اظهار کرد: نظارت بر فعالیت شرکت‌ها در چند سطح انجام می‌شود که شامل بازرسی‌های میدانی، کنترل قیمت‌ها در سامانه‌های رسمی، ممیزی اسناد مالی و تطبیق اطلاعات تخصیص ارز با میزان عرضه است.

او افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی به سامانه‌های قیمت‌گذاری و رهگیری کالا دسترسی دارند و مسئول نظارت بر شبکه توزیع در محدوده جغرافیایی خود هستند. هرگونه ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان تخلف محسوب می‌شود و باید از سوی دانشگاه به معاونت درمان گزارش شود.

رشیدی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه تجهیزات پزشکی گفت: زیرساخت‌های لازم برای رصد مستمر توزیع کالا در سطح کشور ایجاد شده و تمامی دانشگاه‌ها موظف‌اند کمبودها را از طریق سامانه رصد کمبود به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کنند تا روند تأمین به‌صورت روزانه پیگیری شود.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، این فرایند با هدف ایجاد شفافیت، پیشگیری از تخلفات احتمالی و تضمین دسترسی عادلانه بیماران و مراکز درمانی به تجهیزات مورد نیاز در حال اجراست.

انتهای پیام/