خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رصد روزانه بازار تجهیزات پزشکی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی

رصد روزانه بازار تجهیزات پزشکی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی
کد خبر : 1718611
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی در سراسر کشور به‌صورت مستمر و با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود تا عرضه کالا بر اساس نیاز واقعی مراکز درمانی و به دور از تخلف و واسطه‌گری باشد.

به گزارش ایلنا، محمد رشیدی اظهار کرد: نظارت بر فعالیت شرکت‌ها در چند سطح انجام می‌شود که شامل بازرسی‌های میدانی، کنترل قیمت‌ها در سامانه‌های رسمی، ممیزی اسناد مالی و تطبیق اطلاعات تخصیص ارز با میزان عرضه است. 

او افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی به سامانه‌های قیمت‌گذاری و رهگیری کالا دسترسی دارند و مسئول نظارت بر شبکه توزیع در محدوده جغرافیایی خود هستند. هرگونه ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان تخلف محسوب می‌شود و باید از سوی دانشگاه به معاونت درمان گزارش شود. 

رشیدی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه تجهیزات پزشکی گفت: زیرساخت‌های لازم برای رصد مستمر توزیع کالا در سطح کشور ایجاد شده و تمامی دانشگاه‌ها موظف‌اند کمبودها را از طریق سامانه رصد کمبود به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کنند تا روند تأمین به‌صورت روزانه پیگیری شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، این فرایند با هدف ایجاد شفافیت، پیشگیری از تخلفات احتمالی و تضمین دسترسی عادلانه بیماران و مراکز درمانی به تجهیزات مورد نیاز در حال اجراست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات