رصد روزانه بازار تجهیزات پزشکی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی
رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی در سراسر کشور بهصورت مستمر و با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی انجام میشود تا عرضه کالا بر اساس نیاز واقعی مراکز درمانی و به دور از تخلف و واسطهگری باشد.
به گزارش ایلنا، محمد رشیدی اظهار کرد: نظارت بر فعالیت شرکتها در چند سطح انجام میشود که شامل بازرسیهای میدانی، کنترل قیمتها در سامانههای رسمی، ممیزی اسناد مالی و تطبیق اطلاعات تخصیص ارز با میزان عرضه است.
او افزود: دانشگاههای علوم پزشکی به سامانههای قیمتگذاری و رهگیری کالا دسترسی دارند و مسئول نظارت بر شبکه توزیع در محدوده جغرافیایی خود هستند. هرگونه ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان تخلف محسوب میشود و باید از سوی دانشگاه به معاونت درمان گزارش شود.
رشیدی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه تجهیزات پزشکی گفت: زیرساختهای لازم برای رصد مستمر توزیع کالا در سطح کشور ایجاد شده و تمامی دانشگاهها موظفاند کمبودها را از طریق سامانه رصد کمبود به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کنند تا روند تأمین بهصورت روزانه پیگیری شود.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، این فرایند با هدف ایجاد شفافیت، پیشگیری از تخلفات احتمالی و تضمین دسترسی عادلانه بیماران و مراکز درمانی به تجهیزات مورد نیاز در حال اجراست.