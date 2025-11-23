خبرگزاری کار ایران
۵۰ درصد افراد جامعه به اضافه‌وزن یا چاقی دچار هستند

فوق‌تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالان گفت: بیش از ۵۰ درصد افراد جامعه به اضافه‌وزن یا چاقی دچار هستند و آمار چاقی به‌سرعت در اکثر جوامع صنعتی در حال افزایش است.

به گزارش ایلنا، دکتر فاطمه عظیمیان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: چاقی یک بیماری مزمن همراه با اختلال عملکرد متابولیک است و یک فاکتور خطر برای دیابت و بیماری‌های قلبی‌عروقی محسوب می‌شود. 

فوق‌تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالان با اشاره به اینکه منظور از چاقی، مازاد توده بافت چربی است، افزود: چاقی با افزایش خطر بروز برخی اختلالات نظیر فشارخون بالا، دیابت نوع ۲، دیس‌لیپیدمی، آپنه انسدادی خواب، بیماری کبد چرب و برخی بدخیمی‌ها همراه است. 

دکتر عظیمیان ادامه داد: برای درجه‌بندی چاقی از معیاری تحت عنوان BMI استفاده می‌شود که از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر قد (بر حسب متر به توان ۲) محاسبه می‌شود. 

وی یادآور شد: حداکثر عدد نرمال BMI برابر با ۲۴.۹ است و بالاتر از این عدد، از ۲۵ تا ۲۹.۹ تحت عنوان اضافه‌وزن و BMI بالاتر از ۳۰ تحت عنوان چاقی تقسیم‌بندی می‌شود. 

بر اساس اعلام وبدا، عظیمیان با اشاره به اینکه درمان چاقی در حال حاضر مبتنی بر تغییر سبک زندگی و در مراحل بعدی دارویی و جراحی است، اضافه کرد: سه جزء اصلی سبک زندگی شامل تغییر عادات غذایی (کاهش روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کالری دریافتی)، ورزش و افزایش فعالیت فیزیکی (هر هفته ۱۵۰ دقیقه ورزش متوسط یا ۷۵ دقیقه ورزش سنگین باعث کاهش وزن می‌شود) و اصلاح رفتار و مدیریت استرس می‌تواند به کاهش وزن و کنترل آن کمک کند. 

وی یادآور شد: همچنین تغییر الگوهای غذایی شامل عادات خرید غذا، انتخاب بشقاب کوچک‌تر، شناخت و یادگیری اجتناب از رفتارهایی مثل خوردن استرس‌زا و تعیین اهداف واقع‌بینانه و دست‌یافتنی در مورد رژیم‌های غذایی از دیگر موارد مورد تأکید است.

