هشدار درباره چالش تامین شیرخشک در صورتعدم تامین ارز
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در صورتعدم تامین ارز مورد نیاز، از دیماه احتمال بروز چالش جدی در زنجیره تامین شیرخشک وجود دارد.
به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی گفت: بخشی از نیاز کشور از مسیر واردات تامین میشود و خطوط تولید داخلی نیز برای تهیه مواد اولیه و بستهبندی وابسته به منابع ارزی هستند. او تاکید کرد که هرگونه تاخیر در تخصیص ارز میتواند فرآیند سفارشگذاری و ترخیص محمولهها را با وقفه مواجه کند و این موضوع مستقیماً بر سطح موجودی انبارها اثر میگذارد.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک توضیح داد که تولیدکنندگان براساس ظرفیت برنامهریزیشده فعالیت میکنند و استمرار این روند نیازمند دسترسی پایدار به مواد اولیه است. او گفت ذخایر موجود تنها برای مدت محدودی پاسخگوست و ادامه روند فعلی میتواند بر توان تامین مستمر بازار تاثیر بگذارد.
به گزارش ایفدانا، او با اشاره به مصرف بالای شیرخشک در کشور اعلام کرد که پایداری تامین این کالا باید در اولویت قرار گیرد.
شعیبی افزود: هرگونه وقفه در تامین ارز میتواند موجب کمبود در شبکه توزیع و ایجاد فشار بر بازار شود و لازم است دستگاههای مسئول، تامین ارز این بخش را در دستور کار فوری قرار دهند.