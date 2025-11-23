۱۴۶؛ شاخص امروز کیفیت هوای تهران
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۴۶ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای آلوده برای گروههای حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.
در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۴۶ همچنان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۵۶ و در شرایط ناسالم قرار داشت.