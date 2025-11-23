خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

تداوم آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد تا اواخر هفته در اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، این وضعیت در شهرهای پرجمعیت و صنعتی سبب افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهد شد.

بعد از ظهر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در سواحل دریای خزر و شرق استان اردبیل افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

امروز در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید رخ خواهد.

در روز جاری آسمان تهران صاف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۹ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد 

