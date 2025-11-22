عملیات اطفای حریق جنگلهای الیت به ۴۹ سورت پرواز بالگردهای هلال احمر رسید
تاکنون بالگردهای سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر برای مهار آتش جنگلهای الیت، ۴۹ سورت پرواز انجام دادهاند.
به گزارش ایلنا، سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: عملیات اطفای حریق در جنگلهای الیت مازندران با حضور تیمهای تخصصی و پشتیبانی هوایی جمعیت هلال احمر ادامه دارد.
تاکنون بالگردهای سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر ۴۹ سورت پرواز برای انتقال نیرو، پایش منطقه و انجام اقدامات اطفایی انجام دادهاند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ۳۳ ساعت و ۲۰ دقیقه پرواز عملیاتی توسط بالگردهای هلالاحمر ثبت شده که نقش مؤثری در کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن داشته است.
عملیات اطفای حریق با همکاری نیروهای زمینی و هوایی همچنان در حال انجام است و تلاشها برای مهار کامل آتشسوزی ادامه دارد.