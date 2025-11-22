خبرگزاری کار ایران
عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت به ۴۹ سورت پرواز بالگردهای هلال احمر رسید

​تاکنون بالگردهای سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر برای مهار آتش جنگل‌های الیت، ۴۹ سورت پرواز انجام داده‌اند.

به گزارش ایلنا، سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت مازندران با حضور تیم‌های تخصصی و پشتیبانی هوایی جمعیت هلال احمر ادامه دارد.

تاکنون بالگردهای سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ۴۹ سورت پرواز برای انتقال نیرو، پایش منطقه و انجام اقدامات اطفایی انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ۳۳ ساعت و ۲۰ دقیقه پرواز عملیاتی توسط بالگردهای هلال‌احمر ثبت شده که نقش مؤثری در کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن داشته است.

عملیات اطفای حریق با همکاری نیروهای زمینی و هوایی همچنان در حال انجام است و تلاش‌ها برای مهار کامل آتش‌سوزی ادامه دارد.

