ارزیابی روند ساخت سه پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران جدید

روند انجام و میزان پیشرفت ساخت پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران جدید در مناطق ۱ و ۷ و ۱۳ از سوی مدیران اداره‌کل برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، مدیران اداره‌کل برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران از روند انجام و میزان پیشرفت پروژه‌های در حال ساخت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از جمله پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با هدف ارزیابی و کنترل عملکرد پیشرفت‌های فیزیکی پروژه‌ها و تطبیق آن با بودجه ابلاغی بازدید کردند.

در این بازدید که کارشناسان اداره پایش، ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه سازمان نیز حضور داشتند، روند انجام و میزان پیشرفت پروژه‌های سازمان در مناطق ۱ و ۷ و ۱۳ شامل پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران جدید و در حال ساخت مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی عبدالهیان، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی سازمان، در این خصوص اظهار کرد: این بازدیدها نقش مهمی در نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها و افزایش شفافیت مالی ایفا می‌کند و امید است که با همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای مربوطه، پروژه‌ها به موقع و با کیفیت مطلوب به سرانجام برسند.

