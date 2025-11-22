خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام فرماندار تهران به مناسبت هفته بسیج

پیام فرماندار تهران به مناسبت هفته بسیج
کد خبر : 1717670
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار و فرماندار تهران به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.

به  گزارش ایلنا، پیام حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«بسیج، مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده‌اند»

امام خمینی(ره)

فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌ علیها و تقارن آن با هفته بسیج و روز ملی بزرگداشت شهدای گمنام، مجالی مغتنم برای تعظیم مجاهدانی است که با ایمان راسخ، اخلاص، ایثار و باور راستین به مردم، همواره از ارکان استواری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند.

در چهل‌ و پنجمین سالگرد صدور فرمان تاریخ‌ساز حضرت امام خمینی قدس‌سره در تشکیل بسیج مستضعفین، ملت بزرگ ایران بار دیگر جلوه‌های آن تصمیم الهی و راهبردی را در صحنه‌های دفاع از میهن، اعتلای کشور، خدمت‌رسانی و حل مسائل جامعه مشاهده می‌کند. آن بزرگوار فرمودند:

«بسیج، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است.»

حقیقت این کلام بلند در حضور لحظه‌به‌لحظه بسیجیان در میدان‌های خطر، رویارویی با بحران‌های طبیعی و اجتماعی، التیام آلام مردم و پاسداری از ارزش‌های الهی به روشنی دیده می‌شود.

بسیج، نهادی مردمی، ایمانی و تمدن‌ساز است که در برهه‌های حساس تاریخ انقلاب، با تفکر بسیجی، روحیه مجاهدانه و باوری استوار، مسیر حوادث را دگرگون ساخته و امروز نیز به تعبیر مقام معظم رهبری مدّظلّه‌العالی، «گنجی بی‌نهایت» برای کشور به شمار می‌رود.

این حقیقت از سال‌های دفاع مقدس و مقاومت‌های پرافتخار تا حماسه‌های معاصر، و امروز در قالب جهاد تبیین، محرومیت‌زدایی، مقابله با تهدیدها و خدمت بی‌منت به مردم استمرار یافته است.

ایران عزیز، بیش از هر زمان، نیازمند روح بلند بسیجی و مدیریت جهادی است؛ روحی مبتنی بر توکل، ابتکار، سرعت، دقت و خدمت صادقانه که می‌تواند گره‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امدادی را بگشاید و امید و اعتماد عمومی را ژرف‌تر سازد.

اینجانب ضمن تکریم مقام شامخ شهدا، ایثارگران و بسیجیان سرافراز، فرا رسیدن هفته بسیج را به فرماندهان ارجمند، بسیجیان مخلص، گروه‌های جهادی، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شریف تهران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امید است به فضل الهی و در پرتو رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدّظلّه‌العالی، شاهد فزونی برکات این شجره طیبه در مسیر اقتدار ملی، عدالت‌گستری، خدمت‌رسانی و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب