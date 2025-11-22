پیام فرماندار تهران به مناسبت هفته بسیج

به گزارش ایلنا، پیام حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«بسیج، مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده‌اند»

امام خمینی(ره)

فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌ علیها و تقارن آن با هفته بسیج و روز ملی بزرگداشت شهدای گمنام، مجالی مغتنم برای تعظیم مجاهدانی است که با ایمان راسخ، اخلاص، ایثار و باور راستین به مردم، همواره از ارکان استواری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند.

در چهل‌ و پنجمین سالگرد صدور فرمان تاریخ‌ساز حضرت امام خمینی قدس‌سره در تشکیل بسیج مستضعفین، ملت بزرگ ایران بار دیگر جلوه‌های آن تصمیم الهی و راهبردی را در صحنه‌های دفاع از میهن، اعتلای کشور، خدمت‌رسانی و حل مسائل جامعه مشاهده می‌کند. آن بزرگوار فرمودند:

«بسیج، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است.»

حقیقت این کلام بلند در حضور لحظه‌به‌لحظه بسیجیان در میدان‌های خطر، رویارویی با بحران‌های طبیعی و اجتماعی، التیام آلام مردم و پاسداری از ارزش‌های الهی به روشنی دیده می‌شود.

بسیج، نهادی مردمی، ایمانی و تمدن‌ساز است که در برهه‌های حساس تاریخ انقلاب، با تفکر بسیجی، روحیه مجاهدانه و باوری استوار، مسیر حوادث را دگرگون ساخته و امروز نیز به تعبیر مقام معظم رهبری مدّظلّه‌العالی، «گنجی بی‌نهایت» برای کشور به شمار می‌رود.

این حقیقت از سال‌های دفاع مقدس و مقاومت‌های پرافتخار تا حماسه‌های معاصر، و امروز در قالب جهاد تبیین، محرومیت‌زدایی، مقابله با تهدیدها و خدمت بی‌منت به مردم استمرار یافته است.

ایران عزیز، بیش از هر زمان، نیازمند روح بلند بسیجی و مدیریت جهادی است؛ روحی مبتنی بر توکل، ابتکار، سرعت، دقت و خدمت صادقانه که می‌تواند گره‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امدادی را بگشاید و امید و اعتماد عمومی را ژرف‌تر سازد.

اینجانب ضمن تکریم مقام شامخ شهدا، ایثارگران و بسیجیان سرافراز، فرا رسیدن هفته بسیج را به فرماندهان ارجمند، بسیجیان مخلص، گروه‌های جهادی، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شریف تهران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امید است به فضل الهی و در پرتو رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدّظلّه‌العالی، شاهد فزونی برکات این شجره طیبه در مسیر اقتدار ملی، عدالت‌گستری، خدمت‌رسانی و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی باشیم.

انتهای پیام/