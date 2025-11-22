توصیه قوه قضاییه درباره موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور

به گزارش ایلنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامکی از شهروندان خواست که پیش از عقد قرارداد اعزام دانشجو به خارج از کشور از داشتن مجوز فعالیت مؤسسه، اطمینان یابند.

متن این پیامک به شرح زیر است: پیش از عقد قرارداد اعزام دانشجو به خارج از کشور، با مراجعه به سایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ به عنوان تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور؛ از داشتن مجوز فعالیت مؤسسه، اطمینان یابید.

