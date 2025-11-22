به گزارش ایلنا، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اعلام تداوم عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت چالوس اعلام کرد: عملیات هوایی برای مهار آتش همچنان ادامه دارد و بالگردهای هلال‌احمر تاکنون ۱۲ سورتی پرواز برای کنترل و مهار شعله‌ها انجام داده‌اند.

تیم‌های امدادی و عملیاتی این جمعیت به‌صورت زمینی و هوایی در منطقه حضور دارند و تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش حریق تا مهار کامل آن ادامه خواهد داشت.

