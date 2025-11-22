خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۲ سورتی پرواز بالگردهای هلال‌احمر برای اطفای حریق جنگل‌های الیت

۱۲ سورتی پرواز بالگردهای هلال‌احمر برای اطفای حریق جنگل‌های الیت
کد خبر : 1717495
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: بالگردهای این جمعیت برای انجام عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت چالوس تاکنون ۱۲ سورتی پرواز انجام داده است.

به گزارش ایلنا، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اعلام تداوم عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت چالوس اعلام کرد: عملیات هوایی برای مهار آتش همچنان ادامه دارد و بالگردهای هلال‌احمر تاکنون ۱۲ سورتی پرواز برای کنترل و مهار شعله‌ها انجام داده‌اند.

تیم‌های امدادی و عملیاتی این جمعیت به‌صورت زمینی و هوایی در منطقه حضور دارند و تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش حریق تا مهار کامل آن ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب