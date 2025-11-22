خبرگزاری کار ایران
۴۰۰ نیروی مدیریت بحران و مردمی از سایر استان‌ها وارد الیت شده‌اند

۴۰۰ نیروی مدیریت بحران و مردمی از سایر استان‌ها وارد الیت شده‌اند
ستاد مدیریت بحران کشور، ساعت ۷ صبح امروز در روستای الیت مازندران با حضور استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و به ریاست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شد.

استاندار مازندران در این باره گفت: از ابتدا نیروهای مردمی و مدیریت بحران در منطقه حاضر بودند، اما وزش باد حریق را تشدید کرد. 

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یونسی رستمی با بیان اینکه ارتش و سپاه، مجدد عملیات اطفای حریق هوایی را انجام می‌دهند، افزود: علاوه بر نیروهای بومی، ۴۰۰ نیروی مدیریت بحران و مردمی از استان‌های دیگر نیز وارد منطقه شده‌اند.

