به گزارش ایلنا، ستاد مدیریت بحران کشور ساعت ۷ صبح امروز در روستای الیت مازندران با حضور استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و به ریاست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شد.

استاندار مازندران در این باره گفت: از ابتدا نیروهای مردمی و مدیریت بحران در منطقه حاضر بودند، اما وزش باد حریق را تشدید کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یونسی رستمی با بیان اینکه ارتش و سپاه، مجدد عملیات اطفای حریق هوایی را انجام می‌دهند، افزود: علاوه بر نیروهای بومی، ۴۰۰ نیروی مدیریت بحران و مردمی از استان‌های دیگر نیز وارد منطقه شده‌اند.

